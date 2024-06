25 Aniversario | Un testigo privilegiado de los cambios

Quiero en primer lugar, agradecer a Diario de Ferrol la oportunidad de redactar estas breves líneas para esta edición especial, con motivo de su 25 aniversario. Me alegra acompañaros para celebrar esta efeméride y, con todo el afecto que la ocasión requiere, deseo felicitar a todos cuantos integráis el equipo y redacción de Diario de Ferrol, por vuestro trabajo diario que, sin duda, es la base de esta trayectoria de éxito.

Cuando hace días Diario de Ferrol me hizo este ofrecimiento, no tenía una idea concebida sobre qué escribir y que fuera de interés. No obstante, mi destino al frente del Arsenal de Ferrol, me ha hecho ser consciente del papel que podemos jugar todos los que tenemos alguna responsabilidad en esta ciudad departamental, en mi caso en el área de lo naval, así que finalmente me he atrevido a escribir estas breves líneas.



Conocer la historia de una ciudad precisa conocer la historia de su prensa, incluyendo la de nivel nacional. Así, a finales de la década de los 90 cuando los medios de comunicación generalizaban sus incipientes versiones digitales, Diario de Ferrol lanzaba su web, además de llegar al mercado en la forma habitual, convirtiéndose en un pionero de la prensa local digital. Actualmente, su madurez de 25 años, le confieren el mérito de ser el segundo medio local más longevo de la historia de Ferrol, a cuya celebración me uno como representante Institucional de la Armada en este ámbito.



Respecto a la comarca de Ferrolterra, Diario de Ferrol no es ajeno a que gran parte de sus ciudadanos están relacionados con la Armada. El colectivo formado por el personal militar y civil destinado en unidades como el Arsenal, las dos Escuelas de Especialidades, el Cuartel General de la Fuerza de Protección y el Tercio Norte de Infantería de Marina, al que se suma personal en la reserva y retirado, con sus respectivas familias, comprenden un conjunto de potencial interés en la información sobre las unidades de la Armada, que Diario de Ferrol ha sabido entender manteniendo una línea editorial de forma profesional y una información de lo naval rigurosa.



Así, el mundo de la Armada en Ferrol, es una entidad viva y generadora de hechos noticiables. Su papel reviste una relevancia en el transcurrir de la vida cotidiana de los habitantes de Ferrolterra, que Diario de Ferrol refleja en sus páginas, mostrando una gran sensibilidad y entendimiento hacia la Armada como Institución proactiva, permaneciendo este periódico comprometido con tal relevancia.



Durante estos 25 años, Diario de Ferrol ha sido testigo privilegiado de los cambios que han experimentado la sociedad y la economía local. Nuestra industria naval ha avanzado en estos 25 años de una manera extraordinaria en el desarrollo de una economía abierta y cada vez más competitiva. Tengamos esperanza, pues, en que nuestro ánimo y talento nos infunda confianza en nuestras propias posibilidades como ciudad próspera.



Para concluir estas líneas, os deseo vientos favorables, buena mar y mucho éxito en vuestras singladuras informativas y, sobre todo, muchos más años difundiendo, formando, y contribuyendo al avance y progreso de nuestro muy querido Ferrol. Muchas felicidades.

Ignacio Frutos Ruiz es Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol