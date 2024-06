25 Aniversario | Un cuarto de siglo narrando la economía de Ferrolterra

En estos tiempos del acceso digital a la información, en los que como ha dicho la filósofa Adela Cortina, el periodismo se hace más que nunca necesario, es para mí un gran placer poder celebrar una efeméride como el 25 aniversario del Diario de Ferrol. Un medio de comunicación que, siendo de Ferrol y trabajando para Ferrol y su entorno, ha sabido ganarse a base de trabajo bien hecho, un lugar entre las principales fuentes diarias de información de los ciudadanos de nuestra comarca.



Desde la desaparición del Ferrol Diario, era la ilusión de muchos ferrolanos poder volver a contar con una cabecera periodística propia. Este hito se produjo ahora hace 25 años, y lo fue de la mano del Grupo Editorial La Capital, así como de muchos e intrépidos profesionales de la comunicación de nuestra tierra, destacando entre todos ellos, su gran impulsor y primer director, Germán Castro Tomé. Nacía así un nuevo medio de comunicación al servicio de nuestra tierra.



El Diario ha vivido distintas épocas, algunas alegres e ilusionantes, otras no tan fáciles, como la adaptación a un nuevo modelo de periodismo y comunicación propia de nuestros tiempos; pero en todas ellas, ha sido un ejemplo de rigor y buen hacer profesional y, por qué no decirlo, de abnegación en tiempos en los que la profesión periodística no ha sido tan reconocida como, sin duda, merece.



Nuestro Diario de Ferrol ha sido fiel testigo y cronista de nuestra más reciente historia económica comarcal: desde las botaduras de las Fragatas F100, el LHD Juan Carlos I, a los buques construidos para las Armadas de Noruega y Australia, así como la implantación de empresas tan importantes en la zona como Pull & Bear, Reganosa o, más recientemente, Windar Renovables. En materia de infraestructuras, nos han contado cómo la autopista llegaba a Ferrol, la construcción del Puerto Exterior, o el desarrollo y crecimiento de nuestros polígonos industriales. Es la historia viva del Ferrol del presente y del Ferrol del futuro.



En la actualidad, nuestra comarca mira al futuro con optimismo. La carga de trabajo en el sector naval, los proyectos de la industria ‘off-shore’, el futuro de nuestro puerto como nodo logístico internacional, junto con los nuevos proyectos de energía verde y economía circular que se encuentran en cartera, nos permite tener la esperanza de poder vivir unas próximas décadas de destacado desarrollo económico para nuestra zona. A buen seguro, el Diario de Ferrol continuará siendo testigo de todas estas realidades y logros colectivos, y esperemos que así sea durante muchas décadas más. ¡Muchas felicidades y enhorabuena!

Cristóbal Dobarro es presidente de COFER