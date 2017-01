El Xeoparque podría optar a un nuevo plan de Patrimonio de la Diputación

Los alcaldes de los siete concellos implicados en la creación del Xeoparque de Ortegal –San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Ortigueira, Cedeira, Cariño y Valdoviño– mantuvieron ayer un encuentro en Moeche con el diputado provincial Xosé Regueira, responsable del área de Turismo de la Diputación, con el fin de conocer los pormenores de un nuevo Plan de Patrimonio que sacará este mismo año la institución provincial y dentro del que podrían enmarcarse las actuaciones para poner en valor esta iniciativa supramunicipal.

Según puntualizó ayer el alcalde de San Sadurniño, Secundino García, “a de hoxe [por ayer] foi a primeira xuntanza de cara á materialización do que ata o momento era unha idea. Reu-nímonos en varias ocasións pero sen chegar a concretar nada. Agora coa posibilidade de acceder a unha financiación que subvencionaría o 100% das actuacións a cousa vaise concretando”, dijo.

Los regidores quedaron en volver a reunirse en 15 días de cara a determinar las actuaciones que podrían presentarse a la convocatoria y, a partir de ahí, elaborar las correspondientes memorias y decidir qué concello solicitará la subvención en nombre del resto. “Polo de agora descoñecemos que actuacións levar a cabo. Eu so sei que temos uns croios ahí debaixo que teñen a súa importancia, pero terán que ser especialistas en xeoloxía os que determinen como poñelos en valor”, indicó.



pendiente

As Somozas es el único ayuntamiento de Ortegal que por el momento no se ha implicado en el proyecto del Xeoparque –ayer su regidor tampoco acudió a la convocatoria–. Si bien Secundino García remarcó que la intención de los siete es que en la iniciativa se incluya la totalidad de municipios de la zona con patrimonio geológico, tendiendo así la mano a la entrada de As Somozas.