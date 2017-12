Valdoviño inaugura el primer museo dedicado al surf de Galicia

El Océano Surf Museo, el primer espacio expositivo dedicado al surf en Galicia es ya una realidad en Valdoviño. Después de meses de duro trabajo, el museo ya se puede visitar en la Casa da Cultura valdoviñesa, donde se ubica esta nueva propuesta cultural y de ocio, que se inauguró a última hora de la tarde de ayer. El nuevo espacio se ubica en la primera planta del edificio, en un local que cuenta con una gran galería acristalada que ofrece unas vistas magníficas a la playa de A Frouxeira.

Uno de los máximos impulsores de este proyecto, único en España, es el exalcalde de Ferrol Vicente Irisarri, que junto con Jesús Busto, ambos miembros del Océano Club Surf, se han pasado meses trabajando muy duro para que el proyecto haya visto la luz.

Vicente Irisarri, que aseguraba sentirse muy feliz por ver materializado el proyecto, destacaba que este surgió de un sentimiento de responsabilidad a la hora de hacerle llegar a la gente lo que es el surf, “que es mucho más que un deporte, es historia, es moda, forma de vida, hasta estupidez si se quiere, pero es mucho más que un deporte y eso había que plasmarlo de algún modo”.

Por todo ello el espacio se ha dividido en tres áreas importantes, la relativa al surf a nivel mundial, otra dedicada a la llegada de esta disciplina a Europa y España, con especial atención a Galicia y Valdoviño y también otra parte dedicada al Pantin Classic. Sobre esta cita deportiva, Irisarri destacó que no es de recibo que esta celebración “fagocite al museo, le damos la importancia que merece, pero no el protagonismo, este es para las exposiciones itinerantes, para las propuestas culturales y de ocio, para el museo en sí mismo”, aseguró.

Para Vicente Irisarri el Surf guarda una estrecha relación con otras cuestiones que se abordan en el museo como el medioambiente, la industria, la moda, la música o el cine y hasta la tecnología, elementos todos que se verán reflejados en Océano Surf Museo.

Irisarri confía en obtener los apoyos necesarios para que el museo se convierta en un referente nacional y para poner en marcha las actividades paralelas que tienen en mente como un festivales de música o cine, además de excelentes muestras temporales. Una de ellas, la primera que acogerá este espacio, es una colección de tablas de Enrique Artero, de las que se ofrecerá información variada como su fabricante o quien las surfeó. “Una propuesta fantástica para los amantes del surf y los que no lo son”, afirmó el exalcalde de Ferrol.

Por su parte, el alcalde de Valdoviño, Alberto González, destacó que la intención del Concello pasa por consolidar al municipio como “destino turístico de referencia en España y Europa”. Esto se logrará aumentando la oferta de actividades culturales y deportivas vinculadas a la práctica de este deporte lo que permitirá prolongar la estancia media de los turistas en la zona, algo que repercutirá también en la hostelería, restauración, comercio y hospedajes del lugar.

Inversión

El propio Vicente Irisarri destacó que el proyecto en sí no ha resultado caro dado que el material expuesto es fruto de donaciones, cesiones o préstamos. “Ahora es de recibo que después de la colaboración entre la sociedad civil y administración local para poner en marcha el proyecto entren en juego otros estamentos como la Xunta o el Estado para seguir dando forma a este ambicioso proyecto”.

El Concello aportó para la puesta en marcha del museo 50.000 euros de sus presupuestos y también se invirtió una partida de 100.000 euros procedentes de fondos europeos. Con estos 150.000 euros se adaptó la Casa de la Cultura como espacio expositivo y se adquirió todo el material necesario para poner en marcha el Océano Surf Museo.l