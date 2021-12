Hace algunos días, alguien cuestionó la plenitud de la Democracia en España. Yo no sé lo que habrá de cierto en esa duda, sin embargo, en Ferrol, el problema no es la plenitud, pues aquí, en lo que se refiere a nuestro Concello, parece que la Democracia va marcha atrás y cuesta abajo, a juzgar por las numerosas quejas de diferentes grupos, plataformas, asociaciones y ciudadanos en general, que califican al Ayuntamiento como estafador, entre otras cosas, por el tema del consumo del agua, por la gestión de la depuración, por el tema de las viviendas de Recimil, por el incumplimiento sistemático de acuerdos plenarios unánimes y por algún otro tema más, como el caso omiso del Reglamento de Participación Ciudadana y el desprecio que se hace a ciertas asociaciones vecinales, en concreto a la de San Fernando de Recimil, (a este barrio le caen todas), que es una asociación fundada en 1997, que cumple todos los requisitos legales y de la cual soy el actual presidente. Por mi parte, quiero denunciar que, siendo un representante vecinal con más de 30 años de dedicación a esta dura lucha, habiendo ocupado antes la presidencia y otros cargos en la asociación “El Pilar”, fui recibido y escuchado por todos los alcaldes sin excepción, desde don Rogelio Cenalmor hasta don Vicente Irisarri; sin embargo ahora, llevo case 12 años sin poder exponer nuestros problemas, relacionados con la posible estafa cometida contra los adjudicatarios originales de las Viviendas Protegidas, porque a pesar de mis intentos, no fui atendido por ninguno de los tres últimos gobiernos municipales, por lo que me siento despreciado, humillado y ofendido. A simple vista, puede parecer que “todos son iguales, aunque unos más que otros”, como diría el cerdo Napoleón de la granja de Orwell. Por cierto que hay quien piensa que estoy “en la lista negra”, como castigo por haberles estropeado el pretendido negocio que querían hacer con el derribo do mi barrio. Será verdad? Yo no sé si creerlo, pero ya se sabe que “en la viña del Señor hay de todo” y por lo tanto...



Presidente de la Asociación San Fernando