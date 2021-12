Alumnos de oro de la FP gallega

Bruno Landrove Gómez (Fene, 21 años) llegó al Fraga do Eume de la mano del ciclo de FP Básica de Cocina y Restauración. “Cuando estaba cursando ESO, veía que era incapaz de sacarla, no me motivaba, y tenía que buscar una salida”, cuenta. El cambio de “aires” le sentó bien. “Ahí ya te especializas en algo más concreto”, destaca. De los dos cursos del programa, fue la formación relacionada con el servicio de camarero lo que más le gustó. Se animó así a continuar sus estudios con el ciclo medio en Servicios en Restauración y, como cada vez le iba gustando más y “veía que no se me daba mal”, se lanzó después al ciclo superior en Dirección de Servicios de Restauración, en el que este año afronta ya el segundo y último curso. Y no concluirá ahí su formación. “Mi idea es hacer el máster de docente porque me gustaría llegar a ser profesor en la rama de Hostelería”, apunta. Tanto le gusta este ámbito profesional, que cuando se enteró de la posibilidad de participar en la especialidad de Servicio de Restaurante y Bar en el Galiciaskills, no lo dudó. Se puso manos a la obra para llegar lo mejor preparado posible a la prueba, que a él le tocó disputar en el CIFP Compostela y, a pesar de haber quedado “un poco frustrado” tras su actuación, el jurado consideró que había sido el mejor de todos los rivales. “Creí que lo podría haber hecho mejor, por eso no me esperaba ganar”, relata. La elaboración a la vista del clientes de una banana flambeada, una cata de vinos y aguardiente, tiraje de cerveza, la elaboración de dos capuchinos clásicos o la explicación en inglés de un cóctel “Cosmopolitan” fueron algunos de los retos planteados en la competición. Una cita que para Bruno supuso una experiencia “muy agradable”. Su objetivo para el Spainskills: “Hacerlo bien y estar conforme conmigo mismo”, sentencia el joven estudiante fenés.