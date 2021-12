O Esteo se anota el derbi ante el Cidade de Narón

El derbi vivido ayer en la pista de A Gándara sirvió para, por un lado, impedir que los anfitriones volviese a su buena racha, si bien por otro supuso que el grupo visitante pontés encadenase su tercer triunfo consecutivo, comenzando de este modo la suya propia.



El encuentro entre Cidade de Narón de Javier Albes y O Esteo de Marcos Leal, sin embargo, comenzó con un conjunto local volcado en ataque. Un inicio con el foco en la vanguardia que, sin embargo, no se tradujo en el marcador. Los naroneses lo intentaron de todas las formas, pero, como sucede en muchos casos, el hecho de perdonar estas llegadas se tradujo en el tanto pontés –el primero de Alberto, en el minuto 9– que, en su caso, no perdonó en sus finalizaciones en la pista de A Gándara. O Esteo llegó así con ventaja al descanso, mínima, pero con mejores sensaciones que su adversario, muy fallón en este periodo inicial.







No comenzó mejor la segunda parte del choque para los locales, que vieron cómo Héctor hacía el 0-2, en un tiro que el meta naronés no llegó a alcanzar. Con este marcador, los ponteses se fueron hacia atrás, dejando más espacios, aunque el Cidade de Narón no consiguió aprovechar, tampoco en este segundo tiempo, sus oportunidades. El encuentro entró en una fase de alternativas para los dos conjuntos, aunque no fue hasta los últimos minutos cuando los visitantes le pusieron el lazo al duelo. De nuevo Alberto y en el último minuto Héctor cerraron el favorable marcador para un O Esteo que encadena su tercer triunfo consecutivo, mientras que los de Albes suman su segunda derrota en los últimos dos duelos. En el de ayer, además de la falta de finalización en la pista de A Gándara, la formación naronesa echó mucho en falta a jugadores como Jacobo, Rubén o Niceto, por lo que, asimismo, el grupo naronés terminó el encuentro mucho menos fresco que los jugadores de O Esteo.









CIDADE DE NARÓN 0 - 4 O ESTEO cidade de narón: Jesús, Iván, Diego, Brais, Fernando Combarro –equipo inicial–, Luis Sanesteban, Eric, Guillermo Seoane y Pablo Cotelo.

o esteo: Marcos, David Guillán, Héctor, Troncho, Alejandro –equipo inicial–, Pablo, Alberto, Jony y Daniel.

goles: 0-1, min. 9: Alberto; 0-2, min. 22: Héctor; 0-3, min. 37: Alberto; 0-4, min. 40: Héctor.

ÁRBITROs: Daniel López López y Mario Salinas García. Amonestaron a los jugadores locales Jesús, Brais y Alberto, así como a los visitantes Pablo y Alberto.