Parralo: “Cuando las cosas no salen, hay que saber sufrir juntos”

El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, reconoció que el de ayer no fue el mejor partido de su equipo esta temporada, pero elogió su reacción y, sobre todo, la capacidad de “saber sufrir juntos” para amarrar tres puntos que permiten al conjunto ferrolano dormir en la tercera plaza de la liga.



Como ya hizo en la previa, el técnico huyó de triunfalismos. Admitió que la victoria ante el Calahorra “nos permite pasar el final de año de una manera agradable”, pero recordó que “todavía queda mucho por delante”. “Nos gusta vernos ahí”, dijo, “pero es anecdótico en estos momentos. Lo importante es estar ahí cuando queden cuatro o cinco partidos”.



Los tres puntos y la entrada, por primera vez esta temporada, en los puestos de playoff no ocultan algunas carencias mostradas ayer por el cuadro verde. “Ha habido bastantes imprecisiones”, señaló, “y algunas cosas que no me han gustado”. Se refirió, en concreto, a que “nos ha faltado vivir el partido un poco más. En la primera parte he visto al equipo muy poco metido, y creo que era un partido lo suficientemente importante para estarlo. No podemos salir a verlas venir”, reconoció antes de añadir que el gol del empate, en la prolongación de la primera parte, castigó su “falta de contundencia y comunicación”.





Estamos acostumbrados a tener el control de los partidos y hoy nos ha costado tenerlo





Con todo, insistió en el valor que le da al hecho de que sus jugadores hubiesen reaccionado. “Chapó para ellos, que han sabido encontrar las soluciones y sufrir hasta el final para sacar un partido muy complicado para adelante”, manifestó.



Parralo tuvo también buenas palabras para el rival. “A veces en el análisis nos olvidamos del adversario, pero estamos hablando de un equipo que está haciendo muy bien las cosas, que también juega y que nos pone en problemas. Sabíamos que no nos iba a regalar nada”, afirmó.



Por último, el preparador, tras reiterar que “hay que celebrar esta victoria”, agradeció el apoyo de los aficionados, pues “cuando vieron al equipo en dificultades nos han llevado en volandas”.