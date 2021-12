Un derbi Fendetestas-Ferrol rodeado de numerosos eventos

As Pontes vive este fin de semana una auténtica fiesta del rugby gallego. La villa comienza hoy dos jornadas en las que tanto la base como los sénior entrarán en liza, además de darse a conocer una nueva iniciativa de la Federación Galega de la disciplina, el Instituto Autonómico de rugby.



El plato fuerte del fin de semana será, sin duda, el derbi entre Fendetestas y Rugby Ferrol que se disputará en la mañana del domingo –13.15 horas, Evaristo Puentes–. Un encuentro en el que los de Juan Pablo Chorny llegan, sin duda, como favoritos para llevarse el triunfo ante un conjunto pontés que hasta la fecha ha estado probando y dando minutos a todos sus integrantes, de cara a dar un pasito más en la competición a partir de enero.



El Rugby Ferrol llega al campo pontés con la vitola de favorito, si bien en las filas departamentales también hay cosas a trabajar, como apunta su técnico, que quiere volver a un juego de equipo en lugar de a un desarrollo más individual que, a pesar de que le da puntos a los departamentales, no es la esencia de esta disciplina, como señala. Su reestructuración de equipo, especialmente en la delantera, será otro de los factores que marcarán el encuentro ante un Fendetestas que habita en el otro extremo de la tabla clasificatoria.



Los de As Pontes reciben al conjunto ajedrezado sabiendo que sus opciones de dar la sorpresa son pocas, aunque, además de poder realizar un buen encuentro y competir, el Fendetestas espera disfrutar y aprender de una formación recién descendida de la categoría de plata nacional y cuyo objetivo es recuperarla.









Base





El duelo entre los primeros equipos de Fendetestas y Ferrol tendrá unos teloneros muy especiales. Y es que las formaciones sub 14 de ambas entidades serán las que abran el programa deportivo del domingo, con un duelo previsto para las 11.30 horas en el mismo escenario. Para la cantera pontesa este será su primer derbi, ya que que la formación local no contaba con esta categoría desde hacía muchas campañas, por lo que pelearán por abrir su marcador de triunfos ante un Ferrol que ocupa la segunda posición.



Antes de la disputa de estos encuentros, en la jornada de hoy, la Casa Dopeso pontesa acogerá la asamblea de creación del Instituto Galego de la disciplina, dirigido a la promoción de la misma. Un acto que coincidirá con una jornada de tecnificación para deportistas sub 18 –contando también con varios sub 16– y en la que tanto el Fendetestas como el Ferrol contarán con participación en una sesión que comenzará a las 11.00 y se prolongará hasta la una.