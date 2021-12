Racing de Ferrol | No encajar como una costumbre

Acabar con la portería a cero se ha convertido en algo habitual para el Racing. El equipo ferrolano, que no encajó en el partido contra el Real Unión de Irun, sumó con este su sexto partido del campeonato en el que el portero Gazzaniga no tiene que recoger el balón dentro de su portería, lo que le ha reportado cinco victorias y un empate. Es decir, que 16 de los 25 puntos que el equipo ferrolano tiene en la actualidad han llegado en los partidos en los que el cuadro verde no ha encajado ningún tanto, lo que lo lleva hasta la sexta posición.







Rédito



El cuadro verde ha sumado 16 de sus 25 puntos en los duelos en los que no encajó



Después de haber saldado las cuatro primeras jornadas con cinco goles en contra, la mejoría defensiva del Racing lo ha llevado a recibir solo siete en los doce partidos siguientes. Eso da una media de 0,58 tantos en contra en estos partidos y, además, le permite ser el segundo que menos recibe de todo el grupo 1, con doce goles –el mejor es el Deportivo, que solo ha recibido siete–. Es algo que hace que el cuadro verde haya mejorado su situación en la tabla clasificatoria.









Rival





Las cinco últimas jornadas reflejan que el Racing es, con diez puntos, el tercer mejor equipo en la clasificación de este tramo del campeonato. Por delante, con un punto más, Deportivo y Calahorra –que este sábado visita el campo de A Malata– demuestran la buena racha en la que se encuentran, lo que les hace estar arriba en la tabla clasificatoria.



Esta eficacia defensiva que destaca al cuadro verde en las últimas jornadas es lo que el Racing tratará de prolongar en los tres partidos que le quedan de la primera vuelta. Será la manera de colarse en la zona que clasifica para el playoff de ascenso, el objetivo que se ha marcado en la actualidad.