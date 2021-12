La sexta ola se estabilizará en siete días en Galicia si en el puente se contuvieron los contagios de covid

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha señalado que, por ahora, la incidencia acumulada "va en aumento", pero se ha detectado, como aspecto positivo, que a 14 días "parece que está alcanzando la meseta". Este escenario abre dos posibles caminos y, en el caso de que el puente de la Constitución no haya disparado los contagios, en "siete días", ha avanzado, Galicia podrá alcanzar una "estabilización".





"Lo que está claro es que en este momento tenemos una incidencia acumulada que va en aumento, tanto a siete como a 14 días, si bien a 14 días parece que está alcanzando meseta, la de siete está aumentando y el número de casos también", ha expuesto Carmen Durán, en una entrevista con Europa Press, quien ha añadido que los dos factores que "contrarrestan" este incremento son la presión hospitalaria, en la que Galicia "está muy por debajo de los porcentajes de hospitalización convencional y UCI" con respecto del resto de España, y el indicador llamado "razón de tasa", que mide cómo evoluciona la pandemia y que "está comenzando a bajar".





Por tanto, las autoridades sanitarias gallegas están esperando "a ver cómo evoluciona el número de casos", pero "sí es cierto que, aunque se está incrementando la incidencia a siete días", si "el puente no afecta mucho a la evolución epidemiológica, es probable que en próximos días se hable de una situación de mayor estabilización".





Con todo, hay una segunda posibilidad, ha indicado. "Si durante estos días pasados "no se han respetado" las restricciones y las medidas no farmacológicas, la distancia social, etc, es posible que en siete día después del puente volvamos a tener un repunte".





"En resumen, manejamos dos escenarios, hay un escenario en el cual el puente no repercute en la situación epidemiológica, es posible que en una semana aproximadamente tengamos una estabilización; pero si en el puente han acontecido contagios, en una semana también veremos cuál es la dimensión de la afectación del puente a la pandemia", ha concluido Carmen Durán.





Respetar las medidas

La directora xeral de Saúde Pública ha aprovechado para señalar que "en cualquier caso es un buen momento para trasladar el mensaje a todo el mundo de tener paciencia y respetar las medidas tan sencillas de seguridad: mascarilla, distancia, evitar aglomeraciones y ventilación". "Y evidentemente, vacunarse, porque si no, no vamos a poder remontar como nos gustaría", ha remachado.





Y si no hay afectación del puente, ¿se puede ya prever ya el pico de la sexta ola? "Todavía sería pronto para decirlo, lo que hacemos son estimaciones que nos dicen que se estabilizaría en una semana aproximadamente, pero es un poco pronto porque son predicciones y hay que ser prudentes", ha respondido.





Brotes sociales

Este viernes se reúne el subcomité clínico para analizar pormenorizadamente los brotes, además de incidencia acumulada y los demás indicadores. Así, se hará una exposición de los tipos de brotes detectados.





"Lo que estamos viendo en las últimas semanas es que los brotes familiares siguen siendo mayoritarios, pero cada vez tenemos un número mayor con el ámbito social, relacionados con fiestas privadas, ocio nocturno", ha apuntado Carmen Durán.





Dicho esto, ha precisado que en cuanto al ocio nocturno y a la hostelería están "estables", pero "sí se ha incrementado el de las fiestas privadas". "Lo que vamos a analizar es esto en la subcomisión y vamos a exponer el plan de inspección por parte de los inspectores de Saúde Pública para el cumplimiento de las medidas en hostelería y ocio nocturno y los resultados que tenemos preliminares", ha avanzado.





Con respecto a los datos de este informe, ha adelantado que "los resultados son buenos, hay un buen cumplimiento de las medidas que se han puesto en marcha". Así, ha destacado el "compromiso por parte de los representantes" del ocio nocturno y de la hostelería para velar por estas medidas, al respecto de lo que ha destacado que "se han estabilizado".





¿Medidas en Navidad?

Carmen Durán ha apuntado que, "aunque pueda parecer muy pronto", si se mira hacia las Navidades, epidemiologicamente "todavía es muy pronto". "Tenemos que ver cuál es la evolución de toda esta semana y parte de la próxima y, en función de eso, veremos si es necesario tomar cualquier medida", ha indicado.





La directora xeral de Saúde Pública ha insistido en que las medidas son "sencillas": no quitarse la mascarilla salvo para comer y beber, evitar aglomeraciones, y ventilación adecuada en caso de una cena en casa o interior.





"Desde la consellería no es agradable tener que poner encima de la mesa restricciones", ha señalado, antes de incidir en que "se adoptarán medidas en función de los resultados".





Variante Ómicron

En la Comunidad gallega, la variante Delta sigue siendo la predominante. Por ahora, ha señalado Durán, "no hay ninguna confirmación" de casos ómicron en el territorio gallego.





Carmen Durán ha recordado que, además de PCR, para contar con la confirmación, es preciso realizar la secuenciación. En este momento, aunque no ha aclarado si hay algún caso en estudio, no hay "constancia" de ningún caso.





Comportamiento del virus

Sobre el comportamiento del virus, tras recordar que están ocupadas en torno al 2,88 por ciento de las camas UCI y el 4,4 por ciento de las convencionales, ha recordado que la variante Delta, que es la predominante y que Galicia "no tenía en olas anteriores" es más contagiosa.





Con todo, ha recordado la alta tasa de vacunación, en torno al 94 por ciento, lo que da una inmunidad de grupo "elevada".





"¿Qué ha hecho el virus?, pues está contagiando a los que no están vacunados", ha evidenciado Durán, situando el foco en los menores de 11 años, con incidencia superior a 600 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los algo más de 100 en el grupo por encima de 80. En todo caso, señala que la menor transmisibilidad entre los menores y el alto nivel de porcentaje de vacunados que no había en anteriores olas, hace que la actual tenga características diferentes.