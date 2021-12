Fene busca terrenos para que la Xunta construya el nuevo centro de salud

Desde que hace un mes el Concello de Fene recibiera una carta de la Consellería de Sanidade informándole de la intención de construir un nuevo centro de salud en la localidad, el gobierno local se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de los terrenos necesarios. “A nós pillounos por sorpresa porque o que se tiña falado ata o momento e no que estabamos a traballar era na posible ampliación do actual. Foi unha decisión da propia Consellería e nós estamos contentos. O que estaba claro é que a situación do actual era moi deficiente”, explica el alcalde, Juventino Trigo.





El Concello tiene varias opciones encima de la mesa aunque está a la espera de una reunión con la Consellería de Infraestrutura e Mobilidade para conocer las especificaciones técnicas del proyecto y así optar por el terreno que mejor se adapte. “O único que se nos comunicou é que o terreo ten que medir 2.600 metros cadrados de superficie”, indica el regidor, “pero non sabemos se ten que ser nun solar ou en varios, se o edificio pode construirse en varias alturas...”.





Lo que pretende el gobierno local es que la nueva infraestructura se construya en el centro urbano del municipio, en las inmediaciones de donde está construido el actual. “Cremos que ese sería o mellor emprazamento porque se nos levamos o centro de saúde para outra parroquia, non só habería que construir o edificio senón que o Concello se vería na obriga de urbanizar as inmediaciones, crear prazas de aparcamento... etc”, avanzó Trigo.





Dentro de las fincas que barajan en el casco urbano de Fene hay varias que son propiedad de la Sepes. “Nós queremos trasladrárlles as nosas propostas, para ver cal é a máis axeitada e logo negociar ben a súa compra ou a súa cesión”, indicaba el alcalde Juventino Trigo.