O Parrulo sigue resurgiendo firmando un punto en casa

Escarbó en la tarde de ayer O Parrulo en una gran primera parte para encontrar un punto y que este se quedase en la pista de A Malata ante, nada más y nada menos, que un Zaragoza que llegaba a la ciudad departamental como cuarto clasificado en la apretada zona media alta de la tabla. Los ferrolanos entraron con el pico y la pala en su pista en un duelo un tanto descafeinado en lo que a público se refiere –si bien los que estaban se hacían notar–, construyendo un sólido muro defensivo al que el Zaragoza no encontraba fisura, intentándolo con tiros lejanos que no inquietaban a Gozi.



La solidez defensiva se traducía en un buen ataque parrulo con Domingos, Borja y Hélder contando con claras llegadas, protagonizando este último una, tras pase de Borja que rozó el palo y tras la que el técnico visitante solicitó tiempo muerte ante la presión ferrolana. No frenó este parón a los de Vigo, que poco después, Alberto encontró el hueco que buscaba para anotar el 1-0 en el minuto 11. Los maños seguían sin encontrar el camino correcto hasta la meta de Gozi, mientras que O Parrulo seguía “picando” para encontrar más tantos, con claras jugadas de Renatinho y Yaguito. Si bien, a falta de cinco minutos, el Zaragoza pareció encontrar las grietas en el muro ferrolano, aunque Gozi impidió la llegada del empate.



No lo pudo hacer en el último minuto de esta primera parte, con un gol de Carlos García tras un lanzamiento de falta. Kevin Chis, cuya presencia a cuentagotas se hacía notar en A Malata, tuvo a continuación la suya para irse con ventaja al descanso. No fue así, y la segunda mitad comenzó con un “gol fantasma” de Carlos García, que tras salvar Gozi con el pie dio en el poste, pidiendo los maños que el tanto subiese el marcador. No lo hizo, y el encuentro se mostró mucho más igualado en el primer tiempo, con llegadas para ambos conjuntos,, Kevin contó con dos claras ocasiones a la media vuelta y con Santi asimismo protagonizando sendas jugadas. Unos ataques que, ahora sí, contestaba el Zaragoza que ya había encontrado las herramientas para arrancar algo más que un empate en A Malata, si bien contrándose con un gran Gozi. O Parrulo tiró de juego de cinco y casi rompé la igualada Kevin, sin fortuna en la recta final.









O PARRULO FERROL 1- 1 FULL ENERGÍA ZARAGOZA o parrulo ferrol: Gozi, Alberto, Borja, Kevin Chis, Hélder –equipo inicial– Yaguito, Renatinho, Santi, Noel y Domingos.

Full energía zaragoza: Sergio Eguizabal, Fran Tabuenca, Jorge Tabuenca, Nano Modrego, Carlos García –equipo inicial–, Marcos Forga, Zucho, Pasamón, Pablo Trasobares y Guille Vela (portero suplente)..

goles: 1-0, min. 11: Alberto; 1-1, min. 19: Carlos García.

ÁRBITROs: Adrián Calleja y Gael García. Amonestaron con tarjeta amarilla al local Renatinho, así como a los visitantes Jorge Tabuenca y Pablo Trasobares.