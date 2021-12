Cristóbal Parralo: “Si insistimos, el fútbol va a ser más justo con nosotros”

Si el Racing consigue los objetivos marcados a principio de temporada no será por el empujoncito de la fortuna. “Nos quedamos con ese sabor agridulce”, reconoció el entrenador local, Cristóbal Parralo, “sobre todo cuando lo hemos tenido tan cerca, pero estoy contento con el trabajo de los jugadores, y no solo hoy, sino en estos tres últimos partidos”, en los que el equipo ferrolano ha hecho méritos para “mucho más”.



Parralo aseguró que pudo hablar con los colegiados tras el encuentro para saber por qué anuló el remate de Nathan en el rechace del penalti. “Él viene en carrera, el balón va hacia arriba y Nathan, que es más alto, gana la acción y mete gol, pero hay que respetar todas las opiniones”, explicó.



Polémica aparte, el técnico racinguista vio el encuentro “muy disputado, equilibrado y táctico”. “Nosotros hemos intentado que ellos no estuviesen cómodos y que no pudiesen hacernos daño”, añadió antes de subrayar que “hemos conseguido controlar el juego del rival; nos ha faltado tener ese acierto en las ocasiones que hemos tenido”.



Sobre las variantes tácticas introducidas por el preparador deportivista para sacudirse el dominio del Racing, Cristóbal Parralo quiso matizar que “estamos pendientes del rival lo justo y necesario, porque si cambiamos con cada modificación del rival, estaremos jugando a otra cosa, y nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestra manera de jugar, con nuestra identidad”.









Sensaciones





El preparador del cuadro verde lamentó el escaso premio en los últimos tres encuentros, pero admitió que “prefiero tener esta sensación de ver que el equipo va hacia adelante, que crece, y no tengo ninguna duda de que el equipo tiene esa personalidad y ahora lo que hace falta es que los resultados lleguen”. “Si insistimos, estoy convencido de que el fútbol va a ser más justo con nosotros”, manifestó.