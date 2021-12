Racing-Deportivo: No es un partido más

Hay muchos encuentros a lo largo de una temporada, pero el que enfrenta al Racing y al Deportivo esta tarde –19.00 horas, A Malata– no es como el resto. Es “el partido”: por la histórica rivalidad vecinal entre ambos clubes, porque lleva años sin darse, por la expectación que ha creado, porque la escuadra herculina llega vestida de líder... Todo ello se junta con motivo de la fiesta del fútbol de la provincia, en la que se enfrentan dos de los mejores equipos del grupo 1 en busca de sumar los tres puntos.





Se presenta el Racing a este partido en su mejor momento de la temporada. Al menos en cuanto a juego, porque lo que ha demostrado en los últimos partidos confirma la evolución, sobre todo a nivel defensivo, que ha experimentado, ya que apenas concede ocasiones al rival. Sin embargo, su escasa eficacia a nivel ofensivo le ha costado perder sus dos últimos compromisos –uno del campeonato liguero, otro de la Copa del Rey–, algo que no le había pasado en toda la campaña y que espera acabar hoy.





Seguridad

No será una tarea fácil para el cuadro verde, porque enfrente no solo se topará con el líder del grupo 1, sino con el equipo menos goleador del campeonato, lo que presagia un partido en el que no habrá demasiados tantos. Por eso, controlar los detalles se antoja más importante que nunca si lo que el Racing quiere es ganar el partido y, de esta manera, volver a acercarse a las plazas que clasifican para el playoff de ascenso a Segunda, una zona que ahora está a dos puntos de distancia y que el cuadro verde quiere asaltar antes de que acabe el año.





Será el tercer partido que los dos jueguen en el plazo de ocho días, puesto que en medio de sus respectivos compromisos ligueros ambos han tenido que hacer frente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey –en ambos casos a domicilio y, además, en partidos que se han resuelto después del tiempo reglamentario–.





Sin embargo, ninguno de los dos contendientes cree que eso les afecte en el aspecto físico a la hora de hacer frente a este encuentro, en el que los dos se presentan con todos sus efectivos, lo que promete aumentar el nivel del duelo.