Negrete, Suárez y Santos acuden al Estatal escolar

Poco más de un mes después de inicio de la temporada de campo a través, el calendario nacional vive su primera gran cita de la campaña, el Campeonato de España de campo a través por Autonomías, una cita a disputarse en edad escolar.



La competición estatal se disputará en Oviedo en la jornada del domingo con la presencia de una selección gallega conformada por un total de 24 atletas, entre ellos dos integrantes del Club Ría Ferrol Carolina Santos y Ricardo Negrete, y Damián Suárez, del Natación Cedeira Muebles García. La primera formará en el equipo sub 18, una franja de edad en la que la pontevedresa, enrolada en las filas departamentales, consiguió el título autonómico en el trazado de la Illa das Esculturas, precisamente, en Pontevedra, sobre una distancia de tres kilómetros.



Negrete parte asimismo como “cabeza de cartel” en el combinado masculino sub 16, después de, al igual que su compañera, hacerse con el oro gallego el pasado 7 de noviembre en el circuito pontevedrés. Un grupo de competición en el que también estará el local Damián Suárez Couto –Cedeira Muebles García–, asimismo gracias a su buena actuación en el Gallego y si bien no consiguió subirse al podio, el de la villa se quedó muy cerca, ocupando la cuarta posición a solo dos segundos del tercer y segundo clasificado y a tres de Negrete.



La competición asturiana dará comienzo a las 11.00 horas en el trazado del centro ecuestre El Asturcón, viviendo la última salida a las 12:45 y en la misma se darán cita más de 400 atletas de dieciséis federaciones autonómicas en una prueba que vuelve al calendario dos años después.