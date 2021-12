Yolanda Díaz quiere revolucionar la política tal como la conocemos

Pues sí que quiere cambiar el panorama político Yolanda Díaz. Ha anunciado la fecha de lanzamiento de su “proyecto de escucha”, ese que se espera que sea el embrión de su candidatura para las próximas elecciones generales. Escucha, ha dicho. Eso no se ha practicado en política desde el siglo II antes de Cristo. A ver si no se equivocaban los que decían de ella que es una revolucionaria. Si es que dice que quiere escuchar a los ciudadanos. O sea, a nosotros. Los que vivimos en el mundo real. Y los que votamos, claro. Y ojo, que avisa desde ya de que su intención no es ocupar esa esquina que queda a la izquierda del PSOE; ella piensa en grande. Después de Navidad se pone manos a la obra. A ver si de verdad nos sorprende.