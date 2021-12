El 73% de los fondos de rehabilitación de la ciudad van a A Magdalena y Ferrol Vello

Las Áreas de Rehabilitación Integral de Ferrol –ARIs– recibirán 1,7 millones como resultado del convenio entre administraciones –Concello, Ministerio de Transportes y Xunta–, que ayer se rubricó en la Cidade da Cultura, en Santiago, por parte de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.



De las cinco áreas de que dispone Ferrol –A Magdalena, Ferrol Vello, Recimil y A Graña y Esteiro–, las dos primeras contabilizadas en la misma, recibirán la mayor parte de la cuantía, el 73,10%. Esteiro contará con un 15,17% de los fondos, Recimil un 8,03% y el 3,7% restante será para rehabilitaciones en A Graña.



Ahora, el contenido de los convenios firmados ayer referentes a la anualidad de 2021 deberán ser aprobados por el pleno y después será el momento del reparto de las intervenciones que se acometerán en cada barrio y la convocatoria de las ayudas para los particulares.



Las aportaciones económicas más importantes para las ARIs se realizan desde el Gobierno central, 1.354.320 euros, mientras que la proporción de la Xunta de Galicia suma 349.956 euros. Al Concello ferrolano corresponde la gestión del programa y tramitación de las mismas. Además, a estos 1.704.276 euros se suman los 152.823,59 que aportará el propio Concello como propietario de viviendas del ARI de Recimil, y los 1.586.562,06 calculados como inversiones de los particulares, para un total 3.443.661,65 euros dirigidos a la renovación y regeneración de viviendas en las cuatro zonas de rehabilitación.



El responsable de las políticas urbanísticas del Concello, Julián Reina, desgranó las cantidades que corresponden a los cascos históricos de A Magdalena-Ferrol Vello 2.517.401 euros, de los que 960.604 procederían del Gobierno central, 234.805,83 euros de la Xunta y 1.321.991,17 de los particulares.



Asimismo, desde el Concello, apuntó Reina, “acompañaremos estas actuacións coas destinadas á mellora do espazo público que xa forman parte do anexo de investimentos do orzamento municipal”. Entre estas estarían las obras de la calle de la Iglesia, Pardo Bajo, Callao, Lugo y Carmen.



En el caso del barrio de Esteiro Vello el importe de las actuaciones sumarían 522.500 euros (240.000 del Estado, 57.274,11 de la Xunta y 225.225,89 de particulares).



Las actuaciones complementarias a las que se refirió el edil de Urbanismo para este barrio sería la recuperación del cuadro de Esteiro o la humanización del entorno de la Casa do Patín.



Con respecto al barrio de Recimil, la cuantía destinada es la de 276.470,65 euros (86.000 euros del Ejecutivo, 37.647,06 autonómicos, y el Concello, 152.823,59 euros). Por último, A Graña recibiría 127.290 euros, 67.716 del Gobierno de España, 20.229 del autonómico y 39.345 de los particulares.