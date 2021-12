Lucía Guerrero y Martina Soto, plata y bronce en el Nacional

Los karatekas de Ferrolterra que formaron parte de la selección gallega que compitió en el Campeonato de España de las categorías cadete, júnior y sub 21 que se celebró el pasado fin de semana en el polideportivo Ciudad Jardín de la ciudad de Málaga firmaron una notable actuación que se tradujo, a nivel de resultados, en dos de las cuatro medallas del combinado “irmandiño”.



El éxito más destacado de cuantos consiguió la delegación de 23 karatekas gallegos lo obtuvo Lucía Guerrero Mouriz, del club Renbukan de Ferrol, en la modalidad de kumite de categoría sub 21 de menos de 68 kilos, prueba en la que se hizo acreedora de una medalla de plata. Galicia logró otras tres medallas, todas ellas de bronce. Además de las de Eva Rodríguez (Teo), en kumite júnior de menos de 48, y Nicolás Pinaque (Carballo), en jumite sub 21 de menos de 67, la especialista del Bunkai Ferrol Martina Soto Fidalgo acabó tercera en kumite júnior de menos de 59 kilos.





QUINTOS

Adrián Barcia y Ramón de Temple estuvieron muy cerca de colgarse un metal





Muy cerca del bronce estuvieron Ramón de Temple Gavelas (Renbukan) en cadete de más de 70 kilos y Adrián Barcia Mosquera (Bunkai) en kumite júnior de menos de 68. En ambos casos obtuvieron un meritorio quinto puesto, el mismo en el que terminó el campeonato Lucía Herrero, del River Stone, en kumite sub 21 de menos de 50.



Además de los medallistas y quintos clasificados, por la comarca acudieron a Málaga Brais Higuera, Carlos Pardo e Israel Díaz por el Renbukan; Alejandro Varela, Valeria Montero y Alba Rocha, del Bunkai; Sara Couce, de la ESK de Narón y Víctor Mallo, de la EK de Franza.