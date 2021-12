Comienza en FIMO el refuerzo contra el covid en sexagenarios

El refuerzo de la vacuna contra el SARS-CoV-2 comienza hoy en el grupo de edad entre los 60 y los 69 años en las instalaciones de la Feria de Muestras. Se ha citado por SMS a 1.500 personas y, durante los próximos días, incluido el fin de semana, continuará el proceso por el cual se dispensa una dosis de uno de los preparados con ARN. Se da la circunstancia de que buena parte de este colectivo de sexagenarios recibió en su día la doble pauta de Astra Zeneca, por lo que ahora combinarán los dos tipos de vacuna.





Once municipios no han tenido casos en la última semana y Fene sigue a la cabeza en la incidencia





Ha concluido así en el área sanitaria la inoculación del refuerzo a los mayores de 70 y a quienes recibieron Janssen. Se sigue llamando a las personas de estos colectivos que se hayan quedado sin inmunizar para no dejar a nadie atrás. También está disponible la vacunación libre, sin necesidad de cita previa, para aquellas personas mayores de 12 años que no tengan ninguna dosis.









Gripe





Al mismo tiempo que avanza la protección contra el coronavirus, se despliega también la vacunación contra la gripe, que este año se ha diseñado de forma secuencial. A partir de ahora los convivientes con personas de riesgo y, en general, toda la población diana (mayores de 60 o menores de esa edad con patologías de riesgos, embarazadas y puérperas y profesiones con posibilidad de contacto), pueden solicitarla en sus centros de salud de referencia.



El objetivo es el de llegar al 75% de cobertura en los mayores de 65 años. En los datos más recientes (del 21 de noviembre, todavía no se han actualizado los de la quinta semana de campaña) se alcanzaba en Galicia el 60,99% y, en el área sanitaria de Ferrol, el 58,05%.









Covid: mismos ingresados





La situación de la epidemia de coronavirus en Ferrolterra sigue el comportamiento de los últimos días, con incrementos en el número de casos activos debido un constante flujo de positivos (una veintena en 24 horas, dentro de la media de la última semana). Así, son 276 las personas en las tres comarcas que, según los últimos datos disponibles, tienen la infección en curso.



Estos incrementos, sin embargo, no se reflejan por ahora al mismo ritmo en los pacientes en el Arquitecto Marcide, que siguen siendo doce por cuarto día consecutivo, con la novedad de que vuelve a quedar una sola persona en la UCI cuando en el jornada previa había dos.



La situación municipal mantiene a Fene como la localidad con mayor incidencia de toda el área sanitaria, con 59 casos diagnosticados en los últimos 14 días que sitúan este parámetro por encima de 450.



Esta cifra, aun con la modificación al alza de los márgenes planteada por el Ministerio de Sanidad, implica que Fene tiene un riesgo de transmisión alto.



Hay nueve municipios que están libres de covid en las últimas dos semanas, puesto que Ortigueira se sumó ayer a una lista en la que están Cedeira, San Sadurniño, Monfero, Mañón, A Capela, Moeche, Cerdido y As Somozas. Mirando siete días atrás, son once los concellos sin diagnósticos, ya que aparecen también Cariño y Cabanas.