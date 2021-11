El detalle | La actividad sigue en Endesa otra semana más

El pasado 22 de noviembre entraba en funcionamiento la central térmica de Endesa en As Pontes, y desde la eléctrica se apresuraron entonces a advertir que se trataba de algo meramente circunstancial motivado por la actual situación de incremento de precios del sistema eléctrico. No obstante, ni antes, ni tampoco en las últimas horas, han sabido o querido precisar el tiempo que estará en marcha de nuevo.



Así, las chimeneas atestiguaban ayer que la combustión de carbón seguirá adelante unos días más para contribuir al sistema eléctrico nacional. De hecho, fuentes cercanas a la compañía confirman que efectivamente la térmica pontesa, en proceso de cierre desde 2019, mantendrá su reactivación unos días más. La previsión suele hacerse semanalmente, de modo que lo que sí se sabe es que hasta el próximo viernes seguirá funcionando con uno de sus grupos.









140 puestos de trabajo





Si bien la central cuenta con cuatro grupos de producción, que suman 1.400 megavatios (MW) de potencia instalada, únicamente dos están adaptados a los requerimientos ambientales exigibles en la actualidad. Siguen operando en la instalación de As Pontes cerca de 70 empleados de la plantilla y otros tantos de empresas contratistas y auxiliares que prestan sus servicios para la explotación.



Desde Endesa se reafirman en su compromiso de clausura de sus centrales de carbón y continúa con la tramitación de la autorización administrativa para el cierre de la instalación, en cumplimiento de los objetivos europeos de descarbonización y por la falta de competitividad de la propia planta.



Las críticas de sectores ecologistas o partidos políticos han sido numerosas desde la reactivación. Ayer mismo, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo lamentó que el arranque de la térmica pontesa sea una muestra más de la “improvisación” de un gobierno que “foi o primeiro en pechar e volver a abrir estas centrais”. Además, añadió que se trata de una planta “rentable” que garantiza un suministro que no se puede “despreciar” al menos hasta que no haya alternativa.