El Somozas no quiere llevarse un disgusto del colista Sofán

Quitarse el mal sabor de boca de la última derrota es la intención con la que el Somozas se presenta al partido que lo enfrenta al Sofán esta tarde –17.00 horas, Manuel Candocia–. Y no porque lo hiciese mal contra el Deportivo Fabril, sino porque su falta de efectividad, sobre todo en la primera parte, lo condenó a un resultado demasiado abultada para lo visto sobre el terreno de juego, que es lo que quiere cambiar para mantenerse en el liderato.





Lo que, a priori, indica que el rival del Somozas es más o menos asequible –que el Sofán es el peor visitante de todo el campeonato– es, precisamente, lo que lo hace más difícil. Para ello, el entrenador del cuadro verdiblanco recuerda que el cuadro de Carballo ha marcado en todos los partidos que ha disputado como visitante, lo que le recuerda que tendrá que estar preparado por si, por ejemplo, su rival se pone por delante en el marcador. De ahí que el preparador reclame una máxima concentración a todos sus jugadores.





Liderato

El cuadro verdiblanco, que se mantiene en el liderato del grupo 1, con un punto de distancia sobre un Polvorín que tiene un partido menos en su haber, espera volver a mostrar las señas de identidad que le han hecho destacar, sobre todo, en los encuentros que disputa en su feudo. En ellos ha cosechado cinco victorias y, además, la facilidad que tiene a la hora de marcar lo convierte en un rival temible para cualquier escuadra que lo visite. Así que el colista Sofán, que todavía no ha puntuado lejos de su campo, lo tendrá difícil a poco que la escuadra de As Somozas no se confía en exceso acerca de su teórica superioridad.





La baja por sanción del mediocentro Luis Díaz –que se une a las de los lesionados de larga duración Álex Cuende y Brais Yáñez– deja al Somozas sin uno de los jugadores que han sido habituales en los planes de Marco Roca. Sin embargo, el preparador recuerda que el Somozas ya jugó algunos partidos sin su presencia y que fue capaz de sacarlos adelante. Así que, sea cual sea la alineación por la que opte en este choque, el cuadro local es el favorito para ganar.





A medida que se acerca el ecuador del campeonato liguero, la igualdad que se está registrando en la zona alta de la tabla clasificatoria –cinco equipos en cuatro puntos– desaconseja cualquier tropiezo, sobre todo inesperado.