Parralo: “La confianza tiene que estar intacta, competimos bien”

“En ningún momento hemos merecido la derrota”, lamentó el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, de un partido del que se fue “bastante satisfecho en líneas generales por el trabajo que ha hecho el equipo”.





El preparador, de hecho, cree que “hemos sido mejores para habernos llevado el partido, pero una jugada que ya sabíamos que era uno de los puntos fuertes del Sanse no la hemos defendido bien y eso nos ha costado el partido”.





Esta derrota pone fin a la racha de cuatro victorias consecutivas a domicilio que llevaba el Racing y a la de dos triunfos seguidos que le hacía estar al borde de la zona que clasifica para el playoff de ascenso a Segunda. Sin embargo, el preparador cree que “la confianza tiene que estar intacta, porque el equipo ha competido bien”.





Análisis

Además, Parralo recordó que “los entrenadores tenemos que ir más allá del resultado, sino que tenemos que analizar el rendimiento del equipo, la línea que lleva, y me voy tranquilo por el trabajo que han hecho los jugadores. Me hubiera gustado conseguir una victoria que nos aupara a los puestos de arriba, pero no ha sido así, hay que recuperarse y pensar en el siguiente partido”.





Pasado el primero de los tres encuentros que el Racing va a disputar esta semana, y antes de pensar en el duelo frente al Deportivo, el preparador recordó que “ahora mismo solo nos interesa el siguiente partido, que es contra el Albacete. A partir de ahí analizaremos y veremos cómo se pueden controlar los esfuerzos de los jugadores para llegar en las mejores condiciones al siguiente partido de liga”.





El entrenador del Racing explicó también los cambios realizados en el equipo titular diciendo que “Yeferson Quintana tenía unas pequeñas molestias, que le hacían no estar al cien por cien y David Castro, como Quique Fornos, llevaba cuatro amarillas en su cuenta, así que no podíamos jugar con los dos”. Sin embargo, Parralo recordó que “tenemos cuatro centrales de garantías, muy competitivos y cualquiera puede jugar y hacerlo fantásticamente cuando salen”.