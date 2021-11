El PNV anda celoso de los de Bildu

Al lehendakari, Íñigo Urkullu, le ha dado un ataque de cuernos. El Gobierno parece que se siente más a gusto pactando con Bildu que con el PNV y eso, a los nacionalistas vascos moderados (por no decir de derechas) no les gusta nada. Tan poco les gusta que Urkullu ha decidido no acudir a la conferencia de presidentes para mostrar su malestar. Eso filtran desde el PNV aunque, en realidad, son muchas las veces en las que el lehendakari ha decidido plantar a sus homólogos, aunque solo sea por eso de que ellos se creen que son algo más que el resto. Veremos lo que consiguen sacarle a Sánchez con esta perrencha.