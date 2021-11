Juan Carlos I quiere emular al turrón

Parece que Don Juan Carlos volverá a casa por Navidad como el turrón. Eso si el Gobierno o la propia Casa del Rey no deciden que el momento no es propicio y que mejor que se quede en su retiro dorado de Abu Dabi. La cuestión es que la Fiscalía defiende que Juan Carlos I regularizó “espontáneamente” su fortuna oculta y, por lo tanto, no ha lugar a que sea procesado, en el caso de que lo pudiera ser más allá de su inmunidad. Es el paso previo a que se dé carpetazo definitivo a la investigación y, por lo tanto, que deje de ceñirse sobre el emérito el riesgo de un procesamiento.