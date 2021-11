El pleno urge que se incluya a Narón en el convenio de Transición Xusta

La corporación del Concello de Narón aprobó ayer por unanimidad en el pleno una declaración institucional en la que reclaman a Xunta y Gobierno central que incluya al municipio en el ámbito geográfico del Convenio de Transición Xusta de As Pontes.

“Narón é lamentablemente un dos municipios que sufrirá o impacto do peche da central térmica de As Pontes, polo que nos vemos na obriga de defender unha vez máis tamén para o noso municipio unha transición xusta”, aseguran en la declaración institucional. Y es que el Concello comprobaba estos días que no había sido incluido en el convenio al no ser invitado a la reunión la reunión celebrada hace unos días sobre ayudas para proyectos municipales e infraestructuras que va a hacer el Ministerio de Transición Ecológica, a las que solo se pueden presentar los municipios incluidos en el Protocolo General de Actuación para el diseño de un Convenio de Transición Xusta para As Pontes.





El Concello sí figura en el Plan de Acción Urxente para as comarcas de carbón e centrais en peche 2019-2021 como tercer afectado por el cierre –de 34 municipios de la zona– con 5 trabajadores de la propia térmica y 53 de contratas. Asimismo, tal y como se recalca, es preciso tener en cuenta que varias empresas asentadas en los polígonos industriales naroneses trabajan como subcontratas para la térmica, lo que incrementaría considerablemente esa cifra.





En la sesión también se aprobó por unanimidad la adhesión del Concello naronés a la Red Española de Ciudades Saludables, lo que supondrá el pago de una cuota anual de 1.000 euros –fijada en términos poblacionales según acuerdo adoptado por la FEMP–.

En el apartado de mociones, el Partido Popular presentó una para que se adquiera una propiedad colindante con la escuela unitaria de Sedes para su ampliación. Sobre la misma, la alcaldesa, Marián Ferreiro, y el edil de Urbanismo, Manuel Ramos, apuntaron que el inmueble está fuera de ordenación, la parcela al otro lado de la carretera, lo que supondría un riesgo para los menores, y en cuanto a la ampliación de los núcleos rurales recordó que el Concello ya lo planteó a la Xunta de Galicia en el año 2017 para crear una veintena más y la Xunta no aceptó. En la misma línea se manifestó el portavoz del PSOE, David Pita, que calificó de “incrible” la propuesta después de que la Xunta cerrase parte de los colegios rurales, como fue el caso de Pedroso.





El PP presentó también una moción en apoyo al sector lácteo gallego que se aprobó con los votos de TEGA y BNG –el PSOE se abstuvo–. El BNG presentó una moción sobre el incremento de los recursos económicos destinados a la lucha contra la violencia de género que no se aprobó, si bien salió adelante otra presentada por los grupos municipales de TEGA, PSOE y PP manifestando el compromiso de la administración pública más próxima a la ciudadanía para liderar la lucha contra la violencia machista mediante diferentes acciones y demandar recursos económicos al conjunto de las administraciones para ese mismo fin. Los nacionalistas no respaldaron esta última ante la negativa del resto de partidos “a aprobar unha moción conxunta”. “Preferimos manter a nosa moción con medidas claras e poder reclamar que no 25N loitemos e poñamos enriba da mesa a importancia de dotarnos de recursos nesta loita sen ambigüidades”, indicaron.