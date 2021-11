Los casos de covid en centros educativos de Ferrolterra doblan a los de hace siete días

El progresivo incremento en la incidencia del coronavirus en el área sanitaria de Ferrol tiene su consecuente reflejo en centros educativos, que además tienen la particularidad de albergar a la población que, por edad, no han recibido hasta ahora ninguna vacuna (no se han autorizado todavía para menores de 12 años). El número de positivos que reflejaba el informe semanal remitido por el Sergas ayer ascendía hasta 30, ninguno en escuelas infantiles, cuando hace siete días eran 16. Entonces había un aula cerrada y en la última actualización no hay ninguna.





Pese a este incremento, si se pone en relación con la misma época del año pasado, la situación continúa siendo muy diferente. El 24 de noviembre de 2020 se informaba de que había 74 casos activos y tres aulas cerradas.





También se han registrado positivos en centros de atención a la discapacidad que, junto con las residencias de mayores, son el otro boletín semanal que se actualiza los miércoles. Ferrolterra no tiene mayores institucionalizados con covid, pero hay dos casos en usuarios del Servicio de Atención Residencial Coral Seoane, de Aspanaes (Asociación de Pais de Persoas con Espectro Autista).





Una persona en la UCI

Los nuevos positivos detectados en un día fueron, en las cifras de ayer, 17, por encima de la media de las últimas semanas. Hay 151 personas en las tres comarcas a las que se les ha diagnosticado la infección por SARS-CoV-2. De ellas, 13 (una más que el día anterior) están en el Arquitecto Marcide, aunque solo una necesita atención en Cuidados Intensivos (frente a las tres de la jornada previa).





En el ámbito municipal, Fene continúa con la incidencia más alta de toda Ferrolterra, con 319 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, un dato que, incluso en los cambios de parámetros previstos para medir la transmisión, estaría en riesgo alto.

La mitad de los municipios, sin embargo, siguen a cero, y este número se eleva a 12 si se cuentan los últimos siete días en lugar de dos semanas.