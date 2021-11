Las entradas por días para el 'Resu' se pondrán a la venta este viernes

Los promotores del festival han confirmado que este viernes -26 de noviembre- se pondrán a la venta las entradas por días para el Resurrection Fest Estrella Galicia 2022, que se celebrará entre el 29 de junio y el 3 julio -durante cinco días-, en la localidad lucense de Viveiro, y que ya cuenta con un cartel definitivo.





Mediante un comunicado, los promotores del festival confirmaron que “este viernes” a mediodía “se pondrán a la venta las entradas” para cada uno de los días del festival, a un precio de 79 euros -más gastos-, así como las de la “fiesta de presentación”, que costarán 39 euros.





En cuanto a la programación de la próxima edición del 'Resu', los promotores del festival recuerdan que “será uno” de los “carteles más completos y equilibrados” de su historia, dado que se prolongará durante cinco días.





Un cartel formado por grupos como Avenged Sevenfold (fecha única en España), KoRn (único festival en España), Judas Priest – 50 years, Deftones, Sabaton, Bring Me The Horizon (único festival en España), Rise Against (único festival en España), Mastodon, Opeth, Bullet For My Valentine (único festival en España), Heaven Shall Burn, Sepultura, Jinjer, Crossfaith o Madball.





“Para el último gran hueco que faltaba hemos querido contar con una banda que nos encanta y que nos habéis pedido muchas veces en estos últimos años. Ha sacado uno de los discos del año y nunca fallan. Son Mastodon. Los estadounidenses pondrán la guinda a la programación del sábado”, precisa la organización.





Al cartel final también se unen tres bandas más, The Raven Age, Ciclonautas y Bourbon Kings, para formar un programa “de ensueño” en un “2022 en el que tendremos muchísimas ganas de conciertos”.