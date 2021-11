Villacís insiste en que continuará en Ciudadanos en las elecciones de 2023 porque "es el sitio que más le representa"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este miércoles que continuará en Ciudadanos en las elecciones municipales de 2023 porque "es el sitio que más le representa" y porque "es fundamental" que España tenga un partido "de centro".







"El PP me conoce muy bien. Soy liberal, si estamos en este Ayuntamiento es para librar políticas sociales y liberales. Tenemos un buen entendimiento, pero yo he sido bastante clara en este sentido. Yo represento, y voy a luchar siempre, por un proyecto liberal de España", ha declarado a los medios de comunicación tras la inauguración del primer centro especializado en atender a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.





En este sentido, la vicealcaldesa ha asegurado que es "fundamental" un partido que "contribuya a moderar el debate" ya que "se echa en falta esa sensatez". Villacís ha recordado que "lo último que se está viendo es polarización e insultos" y ha resaltado que la política "no es un reality".





"Las últimas encuestas en Madrid reconocen el trabajo que estamos haciendo.





España necesita más que nunca un partido de centro, porque si el centro no modera las políticas, nos vamos a encontrar con los bandos y las trincheras. Ya lo vemos cada vez que escuchamos a un político insultar a otro político o en los espectáculos de la Asamblea o el Congreso. Nuestra política pierde", ha asegurado.





Villacís también ha subrayado en que los partidos del bipartidismo "son mejores" cuando tienen que "competir" con el centro. Asimismo, ha señalado que son la "única formación coherente", que no tienen ninguna causa abierta por financiación ilegal y que "no se ha repartido las televisiones". "Voy a seguir en el sitio que más me representa", ha concluido.





Sobre el futuro de la vicealcaldesa en las elecciones locales y autonómicas de 2023 se ha especulado desde que pueda ser cabeza de lista en al región, tras la debacle de los 'naranjas' el 4M que los dejó fuera de la Asamblea, hasta que su nombre engrose los nombres de Cs que han pasado a filas 'populares'. En todos los casos ha negado que vaya a ser así y se ha reafirmado en su labor en el Gobierno local de la capital.