Bildu cambia su sí por ¿un canal infantil en Navarra?

Bildu apoyará los Presupuestos Generales del Estado a cambio de que el canal infantil de la ETB se vea en toda Navarra. Pues no ha sido para tanto. Esperábamos una lista de concesiones mucho más compleja, política y socialmente hablando. A ver, lo de la tele no es lo único a lo que se ha comprometido Sánchez con Otegi, también hay un par de cuestiones para proteger a las familias vulnerables en cuestión de vivienda y la adquisición de una antigua fábrica para un proyecto cultural, pero nada de lo que nos temíamos. Y precisamente por eso igual deberíamos preocuparnos. Porque sabemos que hay ciertos acuerdos que se mantienen lejos de los focos, los que no conviene que se sepan, y son esos los que pueden determinar lo que pase en los próximos meses con cuestiones como los presos etarras. Y todavía faltan la rendición ante ERC y el PNV, que parece que no se van a conformar con buenas intenciones.