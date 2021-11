Ya es Navidad en todo el planeta. Lo ha dicho Abel Caballero en el encendido de la iluminación de Vigo, así que debe de ser verdad. Eso y que los astronautas de la Estación Espacial Internacional están con gafas de sol, deslumbrados por la ingente cantidad de luces led de la ciudad olívica. Los villancicos con los que el regidor va a amenizar el ambiente los próximos meses parece que no llegan hasta allí. Porque Abel no quiere, que si no... Si en Vigo hasta nieva mejor que en ninguna otra parte, aunque los copos sean artificiales. Así que ya saben, felicítense las fiestas, preparen sus regalos y anímense. FOTO: Abel es la Navidad | efe