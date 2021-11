Ada Colau ofrece sus servicios a Yolanda

Ada Colau ha sido renovada como líder de los comunes en la asamblea de la formación en Barcelona. Pero eso es lo de menos. Lo importante es que a su lado, hablando de futuro, estaba Yolanda Díaz. La Madre de dragones, Rompedora de cadenas, la que no arde en el fuego de Podemos, del que ha salido fortalecida y con un proyecto político que tiene pinta de llevarse por delante más pronto que tarde a la formación morada. Tan irrelevante en esta nueva etapa que ni presencia física tenía en la cita de ayer. A Irene Montero ni se le ocurrió asomarse e Ione Belarra, no se sabe si por guardar las apariencias o por recordarle a los presentes que existe, intervino brevemente por videollamada. Díaz avanza, parece que imparable, y las más avispadas no quieren perder el sitio a su alrededor. La primera, Ada Colau, que ya se ha ofrecido como fiel escudera. FOTO: Yolanda Díaz y Ada Colau, fundidas en un abrazo | efe