El entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, celebró el hecho de poderle dedicar a la afición “una victoria amplia”, el primer triunfo en casa tras la tercera jornada de liga ante el Valladolid Promesas, y hacerlo, además, con un partido casi perfecto en las dos áreas.



El técnico, no obstante, rechazó que fuera la efectividad de cara a puerta el argumento principal de la victoria. “Creo que la lectura es más amplia”, explicó, “el equipo ha estado bien organizado, ha presionado bien, no les hemos dejado recibir entre líneas porque tienen jugadores de mucha calidad, no ha cometido errores en defensa y ha tenido efectividad en las ocasiones generadas. El equipo ha estado muy equilibrado”, recalcó.



En ese sentido, relató que el primer gol “nos ha dado mucha confianza” y que, a partir de ahí, “el partido ha discurrido por donde nosotros queríamos. Estamos satisfechos”.



El preparador no ocultó su alegría “con todo el grupo” porque “está trabajando duro y porque hemos podido sumar dos victorias seguidas que nos permiten mirar hacia arriba”. Es, de hecho, la primera vez en lo que va de campeonato que el Racing es capaz de lograr seis puntos en dos jornadas y considera que haberlo hecho ya permite alejar la sensación de “psicosis” y “derrotismo”. “Es importante hacerles ver que están preparados y capacitados para jugar bien y ganar en casa también”, dijo.









“Importantísimos”





En su comparecencia posterior al enfrentamiento, Parralo volvió a insistir en la palabra equipo y, tras explicar que los cambios obedecieron a varias circunstancias –que sumen minutos, en unos casos; evitar la quinta tarjeta o la expulsión, en otros–, recordó de nuevo que “tengo la máxima confianza en la plantilla que tengo y para mí todos son importantísimos”.



Por último, el entrenador del cuadro verde tuvo palabras para la afición, de la que, afirmó, “siempre sentimos su apoyo” y avanzó que está “seguro” de que “aquí vamos a conseguir mejores resultados”.