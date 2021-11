La salud del niño requiere de numerosos controles en las primeras etapas

Si importantes son los chequeos médicos regulares cuanto más mayor es uno, no lo son menos en los primeros años de vida. Así, la Sociedad Española de Pediatría recomienda no saltarse ninguno de los controles que establezca el médico de cabecera tras el nacimiento de un hijo y se mantengan las revisiones fijadas en el calendario de cada comunidad autónoma, que no difieren mucho de unas a otras. En esas consultas además el progenitor constará el perfecto desarrollo del menor y aprenderá cuestiones de interés como el sueño, enfermedades infantiles y qué esperar a medida que el niño crece y experimenta cambios, muchos de ellos conductuales, sociales y del habla. Es aquí donde también juega un papel fundamental el profesor o cuidador del menor en las diferentes etapas escolares.









Visita al logopeda





En ocasiones es necesaria una visita a un especialista, bien porque hay algún problema con los dientes de leche y es necesario consultar al odontólogo, que hará una valoración y revisará que todo marcha correctamente. Asimismo, el niño puede presentar problemas de visión en cuyo caso es recomendable consultar con un oftalmólogo o bien acudir a una óptica de confianza como puede ser el centro Federópticos Begoña Lorenzo (Carretera de Castilla), que cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector. Por otra parte, en ocasiones el desarrollo del menor no es como corresponde y aparecen problemas del habla o la voz, en cuyo caso es importante visitar al profesional adecuado. Centros como Neurocomunicare en Narón, dirigido por Margarita Vilariño, ofrecen un servicio con terapias personalizadas encaminado a corregir los problemas que se puedan producir en esta etapa del desarrollo del niño o bien aquellos que se puedan sucederse a lo largo de la vida.