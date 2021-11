La comunidades están de nuevo solas

Sánchez acostumbra no solo a utilizar el avión y el helicóptero del Estado para sus viajes privados. También le gusta mucho eso de ponerse medallas e hinchar pecho cada vez que puede con eso de que somos los campeones de la vacunación. Una lástima que toda la infraestructura de ese proceso haya recaído en las comunidades autónomas. Es más, en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde si depende del Ejecutivo, las cifras son bastante patéticas. La cuestión es que de nuevo, Sánchez y los suyos, han decidido dejar a las comunidades solas en su lucha contra el covid. Las autonomías, sean del color que sean, piden una norma única para la exigencia del pasaporte covid. No quieren volver a estar al albur de las decisiones judiciales. Frente a ellos, la negativa cerrada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no quiere meterse en ningún charco.