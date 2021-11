¿Volvemos al pasaporte?

Soy de los que por mi edad estoy a la espera de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID 19. Y lo hago después de haberme puesto, un año más, la que intenta prevenir los procesos patológicos motivados por la gripe. Mientras espero esta nueva inoculación sigo leyendo, viendo y escuchando en los medios de comunicación que podemos estar caminando hacia la sexta ola.¿Qué habrá de cierto?. Cómo es lógico mis conocimientos no me permiten hacer pronósticos en algo tan importante como es volver a dar pasos hacia atrás motivados por el aumento de los contagios que se están registrando desde hace bastantes días.





En muchas de las informaciones se dice que algo más del 70 por ciento de las personas que se encuentran ingresadas en las UCIS con procesos bastante graves no estaban vacunadas. Según los expertos esto ha provocado que hayan estado sometidas a mayores riesgos a la hora de posibles contagios, como así parece que lo indican sus cuadros patológicos. En España hay un importante número de personas negacionistas y ahora, se quiera a no aceptar, se están viendo las consecuencias. De todos modos hay que señalar que nuestro país es de los que ha conseguido un porcentaje muy elevado de vacunaciones, no como ocurre en otros que integran la Unión Europea que ahora tienen que adoptar medidas muy drásticas para intentar frenar los contagios.





Teniendo en cuenta lo que estamos viendo creo que vamos camino de que el pasaporte, como le llaman al documento donde se reflejan las vacunaciones, va a comenzar a solicitarse en muchos lugares en los que ahora estaba desterrado. Por lo de pronto en lo centros hospitalarios va a ser necesario enseñarlo para poder visitar o acompañar a un paciente.Y si esto sigue así, y aumenta el número de contagios, el siguiente punto en el que se va a reclamar el pasaporte será en la hostelería en general. Por lo de pronto en la noctuna ya se demanda. Los pasos hacias atrás siempre son peligrosos.