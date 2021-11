La tranquilidad de ir por delante en la protección de todos

Esto no va de ponerse medallas, sino de salvar vidas, pero no deja de ser una tranquilidad vivir en la comunidad que marca el camino. Con el creciente aumento de casos de coronavirus, varias autonomías se plantean recurrir al certificado covid para el ocio nocturno que lleva tiempo funcionando en Galicia. Y todo apunta a que presentarlo en cualquier local de hostelería e incluso en centros comerciales o cines podría ser el paso siguiente. Si algo está claro a estas alturas es que son los que no tienen la vacuna los que más deben guardar las distancias. Les guste o no, las elecciones tienen consecuencias y puestos a elegir entre confinar a todo el país o limitar la vida social de los potenciales contagiadores no hay duda.