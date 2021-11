Los quesos de la comarca triunfan de nuevo en los “World Cheese Awards”

Lo que al cine son los Óscar de la Academia de Hollywood, al queso son los World Cheese Awards, una cita que se celebró la pasada semana en Oviedo y que no pudo terminar mejor para dos de las queserías de la comarca: Queserías del Eume, en As Pontes y Campo Capela, que han regresado de tierras asturianas con nuevas experiencias y dos premios cada una bajo el brazo, unos galardones que acreditan a sus productos como los mejores del mundo.





Queserías del Eume ha logrado nada menos que la medalla de oro para su Queso Tetilla DOP, situándolo entre los mejores de cuantos se hacen. También han logrado la medalla de plata para otra de sus exquisitas creaciones, su queso “Mirador do Eume”, que ya figura en el olimpo de los mejores quesos del mundo, un hito si tenemos en cuenta que al certamen se presentaban más de cuatro mil quesos procedentes de 45 países del mundo. Del mismo modo, sus vecinos de Campo Capela han regresado de Oviedo con dos medallas; la de plata para su premiado O Mouro, y la de bronce para su Queso de Tetilla DOP. Unos resultados que permiten afirmar que los mejores quesos de tetilla del mundo se hacen en A Capela y en As Pontes.





Al igual que ocurrió en la edición de 2019-20, los responsables de Queserías del Eume aseguran que “nin entón nin desta volta contabamos con premio algún, e levamos unha boa sorpresa, así que algo debemos estar facendo moi ben para nos recoñezan así o traballo feito”, explica Raimundo Meizoso, jefe de ventas de la quesería pontesa, quien viajó a Oviedo con su mujer, Ana Isabel Prieto, alma mater de la fábrica, “máis que nada para ver que se está facendo no sector e voltar a coincidir con amigos”.





Asegura Raimundo que los premios “sempre veñen ben e máis cando son totalmente inesperados, xa que nós agora estamos cunha produción de dez a quince mil litros, e iso obríganos a ir noutra marcha, pero visto o visto debemos seguir facendo ben as cousas”. Raimundo sostiene que este tipo de premios constituyen un gran impulso. “De feito, os clientes do extranxeiro que temos hoxendía chegaron a nós logo de coñecernos por medio do certame internacional”, afirma.





No obstante, en esta ocasión en lugar de tres premios como los obtenidos en la edición 2019-2020 del WCA, les han otorgado dos, quedando sin distinción otro de sus quesos más vendidos y apreciados como es “A Zoca”, que logró en aquella edición la medalla de bronce entre los de su clase. Este es un queso ligeramente ahumado para lo cual se utiliza leña de abedul, que le aporta una ligereza aromática que contrasta con un gran sabor. Además el proceso de ahumado es completamente artesanal, algo que supieron valorar en la pasada edición del certamen internacional celebrada en Bérgamo, Italia. Con premio o sin el, este es otro de los grandes quesos de esta empresa asentada en A Faeira, As Pontes, que demuestra que el trabajo y el esfuerzo se aprecia en todas partes.





Campo Capela

Por su parte, la Cooperativa Campo Capela, que aglutina a una treintena de pequeños productores de leche de la zona, tampoco se estrena en esto de recibir alabanzas en forma de premios por su buen hacer elaborando quesos diferentes y sabrosos. Uno de las más laureados hasta la fecha es el semicurado O Mouro, que ya ganó el premio Etiqueta de Oro al mejor queso de pasta blanda en el Salón del Queso de 2015 en León. En 2017 recibió también el Premio InnoForum al producto más innovador por el recubrimiento de café y canela que lleva este queso en su piel y que es comestible, y en este mismo ejercicio resultó finalista además en el Salón Gourmet de Madrid. Por otra parte, un año después, en 2018, obtuvo la medalla de oro en el World Cheese Awards, asimismo, en esta misma cita otro de sus quesos, el tetilla DOP, logró la medalla de bronce en su categoría.





Sin duda, algo bueno están haciendo las queserías de la zona, cuando destacan sus productos entre miles de propuestas de queserías de todo el mundo y tras degustar sus propuestas culinarias en catas a ciegas en las que no existe ningún condicionante que pueda favorecer o perjudicar a los contendientes.





Como suele ocurrir en este tipo de eventos, y más si son de calado internacional, la demanda por estos productos premiados se incrementará, así que quienes tengan la oportunidad de disfrutarlos mejor no esperar mucho.