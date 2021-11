El Racing trabaja para poner fin a la mala racha

No cree la plantilla racinguista que el hecho de que los resultados en A Malata no sean buenos, pero que a domicilio sí lo sean, responda a algo más que a la coincidencia. “No jugamos con un planteamiento diferente, no estamos más nerviosos, el trabajo durante la semana es el mismo, la idea de equipo también...”, apunta el lateral izquierdo Pumar sobre lo que pasa en casa o fuera. Así que, a su juicio, “tenemos que fijarnos en corregir los errores que nos están costando caros”.





Como explica el centrocampista Fran Manzanara, “no podemos dejarnos llevar por un resultado”. Al contrario, el futbolista manchego explica que “tenemos que seguir trabajando como lo estamos haciendo, con mucha intensidad. No puede ser que por ganar un partido tengas un exceso de euforia y que por perder tengas demasiada tristeza. El resultado tiene que ser consecuencia de lo que trabajemos en la semana, así que tenemos que afrontar los partidos como lo estamos haciendo e ir a Talavera con la intención de sumar los tres en un duelo importante”.





Exigencia

Lo que Fran Manzanara descarta es que el hecho de que los resultados en casa no sean buenos hagan al Racing jugar con más exigencia fuera de casa. “Esa presión es para las últimas jornadas, pero ahora no la tenemos que tener porque todavía quedan muchos puntos en juego”, explica antes de recordar que “si nos obsesionamos con ganar todos los partidos, eso será contraproducente. Hay que dejarse llevar y trabajar como hasta ahora”.





En eso coincide con Pumar, que recuerda que “no nos tiene que obsesionar el hecho de tener que ir a ganar fuera de casa. Queda mucho y la diferencia de puntos no es excesiva, así que vamos con la intención de ganar un partido importante como es este para después en casa intentar pelear por un triunfo que esperamos dedicarle a la afición”.