Flexibilidade da xornada ou servidume

Ao mesmo tempo que a precarización máis estrema das condicións laborais, foron reguladas entre os/as falsas autónomas, xa que tiñan un empregador/ra único, baixo o nome de flexibilidade horaria, as empresas intentan estender a “flexibilidade” a outros sectores. Trátase de que unha cantidade de horas, en principio non moi grande en termos anuais, un 10-15%, na maior parte do casos, que se farían despois da xornada diaria pactada ou o fin de semana, polo que a xornada aumentaría ou se reduciría en dúas horas, as compensacións serían trimestrais, sen o límite anual. Por exemplo, esta é unha da propostas no transporte de viaxeiros, co obxectivo de que a xornada laboral se axuste á intensidade da utilización do servizo polos usuarios.





Deste xeito o asalariado/a deixaría de ter unha xornada cun horario de entrada e de saída, en cinco días de traballo, para estar moitas máis horas a disposición da empresa. O retroceso nos dereitos laborais sería histórico, e converte a vida das persoas en subsidiaria das decisións internas da empresa. Sería o triunfo da uberización en todas as actividades produtivas, para alén de que se asuma a relación laboral coa empresa, custes salariais e cotas sociais.





Esta nova ofensiva patronal, para maximizar o lucro, está na súa fase inicial, porén de vagar esta proposta dos empresarios vaise estendendo a máis convenios de empresa e sector, sempre coa escusa das necesidades de produción, a competencia, e a defensa dos postos de traballo. Polo xeral, en principio, a modificación nas condicións de traballo afectaría a un número reducido de horas, e que nalgúns casos proponse aplicar aos novos contratos. Evidentemente trátase de introducir o tema e amplialo en futuras negociacións dos convenios. Será está a flexibilidade que pretende a Unión Europea cando condiciona calquera modificación ou derrogación da reforma laboral de Rajoy (a de Zapatero xa se esqueceu) a unhas condicións laborais menos ríxidas?





Coa regulación dos riders realizada polo actual Governo deuse un paso na boa dirección, mais todo amosa que foi incompleta, e que no esencial reducíase a terminar cos falsos/as autónomos. Mais cuestión tamén reside no tipo de xornada. Tal como sucede cando se contrata a unha persoa un determinado día por unhas poucas horas e debe estar permanentemente a disposición dunha chamada para ter traballo. Estas son relacións laborais propias da servidume, da precariedade máis estrema. Como se compensan e limitan as horas de espera e a plena disposición do traballador/ra ás necesidades da empresa?