La falta de acierto vuelve para castigar a O Parrulo

Una auténtica pesadilla antes de Navidad fue el duelo que ayer vivió el grupo de O Parrulo ante un Ciudad de Móstoles que tardó en creerse que estaba ganando –y que finalmente ganó por 1-5– al conjunto departamental. Una derrota a la que se unió la lesión del capitán Adri en su rodilla derecha y que hizo del duelo de la tarde de ayer un choque para olvidar. Sin embargo, el partido comenzó con sendas ocasiones precisamente de Adri y de Alberto que cayeron en saco roto cuando la explosiva salida del Móstoles dio sus frutos, con tres tantos en dos minutos. El primero de Armando a la contra, el segundo aprovechando Cristian una subida de Gozi y anotando el 0-2 a portería vacía y el 0-3 de la mano de Guille.



Un auténtico mal sueño para los de Óscar Vigo, que no bajaron los brazos en un choque que se complicó mucho de inicio pero al que todavía le quedaba mucho. Sin embargo, y a diferencia de duelos anteriores, como un regreso a inicio de temporada, el acierto no llegó a pesar de las numerosas ocasiones locales de la mano de prácticamente todos los jugadores ferrolanos, con las más claras en las botas de Adri, Borja, Alberto y Noel. Mientras, los madrileños, venidos arriba en lo que a moral se refiere, que no en la pista en la que se retrasaron para defender su renta, también pudieron aumentar su marcador, especialmente después de un robo tras el que contaron con hasta tres lanzamientos.



Los visitantes imponían su juego más rápido y "lioso", incomodando a los ferrolanos, cuando en la recta final, tras otro robo a punto estuvo de llegar el 0-4 y, a continuación, Hélder desperdició un gran pase de Adri con un tiro a portería vacía que se marchó por el lateral. Fue aquí cuando la pesadilla se volvió más oscura, con un choque entre el capitán y Asensio que terminó con el ferrolano en el suelo llevándose a la mano a la rodilla. Sin embargo, Adri continuó y salió de inicio en el segundo tiempo, si bien prácticamente en la primera jugada el internacional, en un mal movimiento, volvió al suelo y, en esta ocasión, con quejas y gestos que indicaban lo peor, tuvo que abandonar el campo.



Empezó así O Parrulo un nuevo choque sin su referente, convirtiéndose en un duelo sin control y en el que el Móstoles, más cómodo en este juego, hizo el 0-4. Costi dio esperanzas a los locales con el 1-4 de vaselina, pero los ferrolanos no pudieron despertar del mal sueño. Ni el juego de cinco dio premio a los locales, si bien Yaguito tuvo en la recta final otra ocasión para poner una tirita en una herida ya demasiado grande.









O PARRULO FERROL 1- 5 CIUDAD DE MÓSTOLES

: Gozi, Alberto, Borja, Adri, Miguel Caeiro –equipo inicial–, Costi, Yaguito, Turbi, Noel, Domingos y Hélder..: Humanes, Asensio, Guille, Cristian, Armando –equipo inicial–, Otero, Pedro, Lázaro, Kiki, Álex y Resta.: 0-1, min. 2: Armado; 0-2, min. 3: Cristian; 0-3, min. 4: Guille; 0-4, min. 25: Lázaro; 1-4, min. 26: Costi; 1-5, min. 26: Álex.: Marcos Blas y Rubén Romero. Amonestaron con tarjeta amarilla a los jugadores locales Coti y Yaguito, así como a los visitantes Asensio y Humanes.