Cristóbal Parralo: “Todos los partidos son distintos, pero el final es parecido”

“Ni la semana pasada éramos unos fenómenos por ganar a domicilio ni ahora, que hemos perdido en casa, somos una banda”, recordó el entrenador del Racing, Cristóbal Parralo, a la hora de analizar el partido de ayer frente a la SD Logroñés. El caso de que, aunque de una manera diferente a la de citas anteriores, el caso es que la derrota encajada esta vez le hace reflexionar que “todos los partidos son distintos, pero los finales son parecidos”.



En este caso, lo que más molestó al entrenador racinguista es el segundo tanto encajado. “El primero viene de un error, pero es algo que puede pasar. Lo que no puede suceder es que entres al segundo tiempo y en la primera jugada te marquen el segundo tanto, porque todo se vuelve ya muy cuesta arriba”, explicó Parralo. De ahí que dijese que “en esta categoría, con la igualdad que hay, si no cuidas los detalles y no tienes la concentración adecuada ocurren estas cosas”.



El preparador, de todas maneras, lanzó un mensaje de optimismo de cara al futuro al asegurar que “no queda otra que seguir insistiendo y trabajar duro para revertir la situación. No podemos estar lamentándonos, porque ganar en casa nos está costando más de lo que nos podíamos imaginar, sino que hay que preparar el siguiente partido”.









Parralo detectó en la primera parte el principal problema que el Racing tuvo en el partido de ayer, porque “nos ha costado mucho superar líneas. No hemos tenido esa movilidad que necesitamos para conservar el balón y, sobre todo, superar líneas. Nos ha faltado progresar y superar líneas, porque hemos tenido el balón atrás durante demasiado tiempo”.



El preparador racinguista, por último, quiso mandarle un mensaje a la afición explicando que “vamos a trabajar para darle la vuelta a esta situación. intentar seguir sacando puntos fuera y ser más sólidos en casa”. Porque, como reconoció al final de la tercera derrota en casa, “es evidente que si queremos estar más arriba no podemos perder tanto en casa”.