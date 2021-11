El Intasa se enfrenta al líder ya sin Flavio Calafell en el banquillo

Los malos resultados del Intasa San Sadurniño en el arranque de la temporada en la Superliga se han cobrado sus primeras víctimas. La derrota de la semana pasada en casa del Arenal Emevé lucense (3-1) han provocado la salida, de mutuo acuerdo, según explicó ayer el presidente del club, Uxío García, del técnico argentino Flavio Calafell, así como del brasileño Marcus Vinicius, uno de los fichajes que llegaron este verano tras el regreso del Intasa a la máxima categoría del voleibol español.



Las salidas de Calafell y Vinicius se confirmaron apenas unas horas de que el conjunto de San Sadurniño, que vive su segunda temporada en la Superliga, reciba esta tarde –19.30 horas, polideportivo municipal– al Unicaja Costa de Almería, que la jornada pasada le arrebató al todopoderoso CV Guaguas canario el liderato de la categoría en su enfrentamiento directo.



El Intasa ocupa en estos momentos la última plaza de la tabla clasificatoria, tras no haber podido hasta ahora sumar ningún punto y tan solo un set a favor, el conseguido en el derbi gallego del fin de semana anterior en Lugo.





Sustituto

El nuevo técnico, el argentino Agus Rodríguez, asume el cargo el miércoles





El presidente de la entidad, Uxío García, anunció ayer que será el segundo entrenador con Calafell, Ricardo Torronteras, el que se hará cargo del equipo en el encuentro de esta tarde de manera provisional. El Aldeberán ya ha cerrado la incorporación del nuevo preparador, el argentino Agus Rodríguez, que dirigirá al equipo desde el próximo miércoles.



García quiso agradecer el trabajo de Calafell y reconoció que las circunstancias de estas primeras jornadas de liga, e incluso antes, no han sido las propicias para que el primer equipo afronte con optimismo una competición tan exigente. “Tiñamos esa ilusión de comezar ben”, admitió ayer, “pero o feito de non ter acertado con algunha fichaxe –en referencia a Vinicius, al que ya se está buscando un recambio en las oficinas del Aldebarán– ou a lesión de Fran Fernández mermaron as nosas posibilidades nestes primeiros partidos da Superliga”. A estos contratiempos se suma un calendario caprichoso que ha emparejado al club ferrolterrano con algunas de las escuadras más potentes de la competición.



Pese a todo ello y al potencial del Unicaja Costa de Almería, el máximo mandatario del club de San Sadurniño está convencido de que en el enfrentamiento de esta tarde los locales “sairán a por todas”.