Los locales inician la campaña de cross en Pontevedra

Con más de 350 atletas inscritos, este fin de semana comienza la campaña autonómica de campo a través, y lo hace con la disputa del Campeonato Gallego individual, clubes y relevos mixtos, dentro de las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta.



Pontevedra, concretamente el circuito de las Illas das Esculturas, será sede de esta competición en la que habrá una nutrida delegación de atletas locales, especialmente en las pruebas de base. Así, en estas formarán casi una veintena de los jóvenes atletas de la comarca, buscando las primeras posiciones tanto a nivel individual como de clubes. En el cuadro sub 16, el Natación Cedeira Muebles García contará con un grupo de siete deportistas, encabezando este el reciente campeón nacional de duatlón Damián Suárez, que estará acompañado por Lucas García, Manuel Muíño, Juan Piñón, Lucas Riola, Samuel Sánchez y Diego González. Una categoría en la que competirán contra otros deportistas locales del Ría Ferrol, como son Sergio Fernández, Ricardo Negrete, Joel Novoa, Marcos Pérez, Adrián Rivadulla y Diego Sánchez.



En la prueba femenina, la presencia local será menos numerosa, si bien también a cargo del Ría Ferrol, con Aroa Amado y Alicia Barreiro, y el Cedeira, con Andrea Díaz. Una delegación que completa la integrante del Atletismo Fene Lucía Piñón. Mientras, en las carreras sub 18, la representación de la comarca correrá a cargo de Carolina Santos, del Ría Ferrol.



Una competición de la que a buen seguro saldrá la representación gallega que tomará parte en el próximo Campeonato de España por Autonomías de estas franjas de edad que se disputará a principios de diciembre en Oviedo.



La cita comenzará el domingo a partir de las 10.00 horas, prologándose estas hasta las 13.30 horas, con trazados entre los 2.500 metros del sub 16 femenino hasta los 8.000 de la prueba absoluta.