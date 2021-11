Objetivo del Racing: mantener la portería a cero por primera vez en casa

Tres veces ha terminado el Racing con su meta imbatida en lo que va de campeonato, pero siempre lejos de A Malata. Ante Zamora, Tudelano y Rayo Majadahonda, el equipo ferrolano no recibió ningún tanto, lo que le supuso la victoria. Mañana intentará lograrlo por vez primera en su casa, donde ha recibido un gol en cada uno de los cinco partidos que allí disputó. Es el camino con el que espera derrotar a la SD Logroñés y, de esta manera, dar un salto en la clasificación.



“A todos los rivales les cuesta crearnos ocasiones”, destacó Kevin Presa como una de las claves del crecimiento que está experimentando el Racing. Es algo que comparte el portero Diego Rivas, que explica que eso “eso es importante en esta categoría”. Así, el cuadro verde tratará de mantener la portería a cero por primera vez en A Malata en lo que va de torneo de la regularidad y, en vista de la capacidad que tiene para marcar, esto supondrá seguramente en victoria.



Ganar a la SD Logroñés sería, además, la manera de enlazar dos victorias por primera vez en lo que va de temporada, algo que se traducirá a nivel clasificatorio. “En casa nos falta un poco de poso, pero nosotros siempre creamos peligro, así que estamos más serenos y le quitamos al otro equipo la impresión de que nos pueden hacer daño, vamos a tener bastante ganado”, dice Diego Rivas con respecto a lo que le falta a la escuadra verde.









General





Solo dos equipos, Cultural Leonesa y Tudelano, no han sido capaces de mantener su puerta a cero en ningún partido. En el lado opuesto, el Deportivo lo ha logrado en siete de los diez que disputó, lo que le ha reportado 19 de los 20 puntos que le permiten ser líder. Otras tres formaciones no han recibido en seis de los partidos que jugaron, lo que les ha reportado un buen puñado de puntos que los sitúan en la zona alta.



En cuanto al Racing, los tres duelos en los que no ha encajado un gol han supuesto tres victorias que le han dado nueve de los 15 puntos que tiene en la tabla clasificatoria. El cuadro verde es el octavo en la clasificación que se deriva de los puntos sumados cada vez que no ha encajado un tanto, una cifra y una posición que espera seguir mejorando para, de esta manera, escalar puestos en la tabla del grupo 1 de la categoría.