Los grupos de izquierda sacaron adelante el crédito de 14 millones

A la segunda fue la vencida y lo que hace una semana se convertía en un “drama”, al ser rechazada la contratación del préstamo de más de 14 millones para las inversiones contempladas en los presupuestos de 2021, ayer se volvió en acuerdo mayoritario, de las fuerzas de izquierda, con afán de continuidad de cara a 2022 y buenos deseos de colaboración y diálogo a través de una comisión de seguimiento.



De este modo, solo el PP votó en contra de la concertación de la operación de préstamo, del mismo modo que hizo en el pleno de la semana pasada, manifestando su “coherencia”, al señalar que, como explicó Martina Aneiros, “esta operación de crédito no es más que para financiar el programa electoral del PSOE y una utopía a corto plazo”, apuntando que además “lo pagará la próxima corporación”. Para el PP sería más razonable la aprobación de un presupuesto por año y su ejecución “y no uno para todo el mandato”, apuntó la edil.



El grupo nacionalista mantuvo su postura a favor del crédito, como ya había hecho en la anterior sesión, apostando por un endeudamiento “que con esta operación aínda sería moito máis baixo que os 32 millóns do ano 2012”. También se dirigió al ejecutivo recordando que el Concello tiene la obligación de desarrollar las inversiones, indicando que “estes 14 millóns son para gastar e non unha expectativa”.



Por su parte, el portavoz de FeC, Jorge Suárez, valoró el buen talante del alcalde al haber apostado por el diálogo para poder llegar a un acuerdo tras el fallido pleno de la semana pasada y defendió el voto negativo en la anterior sesión a la “imposibilidade de seguemento dos puntos acordados entre goberno e FeC, á falta de comunicación e diálogo”.



El acuerdo alcanzado ahora, con el compromiso de una comisión de seguimiento, tiene, aseguró Suárez, “intención de continuidade para o ano 2022”.



La responsable de Facenda, Mayte Deus, señaló que “rectificar es de sabios” y apuntó que tras esta aprobación de la línea de crédito, ahora lo importante es “trabajar en sacar adelante los proyectos incluidos en el presupuesto de este ejercicio y en el de 2022, que es lo que necesitan los ferrolanos”.



El pleno aprobó también dos mociones –presentadas por BNG y FeC– en las que se solicitaba la recuperación de la actividad de los locales de ensayo. Los usuarios de estas instalaciones reclamaron, asimismo, que se contemplen estos espacios en el proyecto tras el derribo de la nave.



El gobierno se comprometió a una apertura “o máis axiña posible” y a la preparación de un contrato menor, ya que es otro de los servicios que carecen de él.