Un punto que sabe a poco para el Narón Ferrolterra en casa

Un punto fue lo que consiguieron sumar el pasado fin de semana Dispesan Pontedeume y Narón Ferrolterra en la que fue la cuarta jornada de Primera Autonómica, y que terminó con el empate de los de Rubén Fernández y la derrota ante uno de los favoritos de los de José Deus.



Fueron los naroneses los que disputaron en esta ocasión su duelo como locales y lo hicieron recibieron al Carballal, otro de los grupos de la zona baja en este arranque de competición, y que se llevó un punto de A Gándara (27-27). Los naroneses comenzaron el duelo con una gran defensa que fue mejorando a lo largo de la contienda, si bien fueron ciertos momentos de relajación en ataque los que abrieron la puerta a los pontevedreses. Así, tras ir siempre por delante en el primer tiempo, el último ataque rival les permitió irse al descanso con una mínima renta (14-15).



El Narón Ferrolterra recortó rápidamente esta distancia y volvió a sumar una renta de hasta tres tantos, si bien la falta de ideas en ataque después de que el Carballal le cogiese la medida a su vanguardia, fue lo que condenó a los anfitriones, a los que su sólida defensa no les valió para quedarse con el triunfo. Jugaron y anotaron: Joel Muiño, Marcos Pombal (1), Alberto Díaz (2), Pablo Otero, Sergio Fernández (1), Alejandro Dopico, Elías Paz (11), Ángel Eimil (7), Foces (4), Ríos, Gonzalo Rioboo (1) y Hugo. .









Eumeses





Por su parte, el Dispesan Pontedeume jugó asimismo en casa el primero de los dos duelos que afronta estas semanas como locales –este fin de semana recibe al Tui– y lo hizo ante un cambiado Poio.



Y es que, sin haber coincidido el pasado año debido a la distribución en dos grupos de los equipos, los de Deus se encontraron con una for mación muy renovada y, además, en un duelo que no fue el mejor de los eumeses. A pesar de llegar a este partido con los mismos puntos en su casillero, los pontevedreses mostraron en A Casqueira que están un poco más acoplados que los de la villa, lo que junto con errores locales hizo que se llegase al descanso con una desventaja de seis tantos (12-18). El Dispesan intentó recortar distancias en el segundo tiempo, pero el Poio no dio esa opción aumentando incluso su renta para ganar 27-36.



Jugaron y anotaron: Bruno, Pablo López (8), Alejando Sánchez (5), Alejandro Piñeiro (2), Marcos Fraga (2), Álvaro, Xoel, Jorge Vega, Moares (2), Ángel, Alberto (6), César (1), Antón (1), Xoán, Alen y Castro. La jornada la completaron los duelos de cadetes, que terminaron con un empate del Narón Grupo Capela ante el Arteixo (29-29) y una derrota del Galitrans Pontedeume ante el Abegondo (42-20).