FIMO, de futura Ciudad Deportiva a futuro complejo

Ciudad Deportiva, Ciudad de la Seguridad, .. en FIMO parece caber todo, a la vez que prácticamente nada. Lo único que coge ahora en el recinto ferial ferrolano son las ganas y el empeño de los clubes locales que allí se mudaron –algunos de ellos ya desde 2017 – con la esperanza de tener un espacio propio para sus actividades, en gran parte para el desarrollo de su cantera. Pero ¿en qué condiciones?



En una tarde normal de trabajo como la de ayer de entidades como el Club Tres Armas de esgrima, el Baloncesto Base Costa Ártabra, O Parrulo de fútbol sala o el Buxaina de patinaje artístico la estampa más habitual son las toallas para señalar y recoger las goteras –o piscinas hinchables como cuenta Emilio Rilo, presidente del club de esgrima, que llegaron a tener–, empleadas con aspiradoras industriales retirando el agua de unas pistas en las que, a pocos metros, hay más de una treintena de niños entrenando al baloncesto o al fútbol sala –porque, no lo olvidemos, estamos en Galicia, y en Galicia llueve, dando lugar más que a goteras a auténticas riadas si las instalaciones no están en condiciones–; agujeros en las pistas en las que los más jóvenes corren o patinan, con el consiguiente riesgo que eso supone o canastas sin las correspondientes protecciones –”aquí nadie repara lo que se rompe”, señala Miguel Niebla, presidente del BBCA– .



Y así hasta un largo etcétera –paredes enmohecidas y abombadas por la humedad, baños y vestuarios completamente inutilizables, bien por falta de agua caliente o bien por suciedad...– que, si no fuese por las voces de deportistas, técnicos, padres y madres que allí están, parecería más el decorado de una producción postapocalíptica que lo que pretendía –o pretende– ser una Ciudad Deportiva.









Riadas





Si bien es cierto que todas las entidades que ejercen sus actividades en los pabellones de FIMO lo hacen usándolos de manera gratuita cedidos por el Concello, algunas de las respuestas que obtienen a sus quejas por el estado de las instalaciones es, por ejemplo, que nadie los obliga a estar allí, como señala María Díaz, del Club Buxaina.



“No queremos que nos regalen nada”, señala, añadiendo que en algún momento incluso se planteó la opción de realizar aportaciones por parte de los clubes de cara a ayudar a la mejora de las instalaciones. Así lo apunta también Niebla, en relación al arreglo de, por ejemplo, maquinaria para limpieza, si bien, al tratarse de propiedad municipal sus buenas intenciones se quedan ahí. Unas situaciones que llevan a que las patinadoras del Buxaina tengan, por ejemplo, que alquilar pabellones en otros concellos, como Fene –también debido a la necesidad de trabajar en otra superficie–, para realizar sus entrenamientos, o a la suspensión de los mismos si llueve y la cantidad de agua que cae en las pistas hace inviable el trabajo, como comentan tanto Niebla como Díaz.



Por su parte, en el pabellón en donde los tiradores del Tres Armas llevan a cabo su actividad, un club que cuenta con alcanzar esta campaña las 60 licencias, su sala de esgrima es un “DIY” –Do It Yourself–, un hazlo tu mismo realizado por el propio Rilo, incluyendo la limpieza, en la que hay que profundizar en caso de mucho viento, cosa que ocurre frecuentemente en un emplazamiento como el de la feria departamental. Compartiendo espacio con la Escola de Mobilidades, protección civil y las donaciones para La Palma, además del ya conocido “Mofletes”, entre otros enseres, para el presidente y técnico de esta entidad este pabellón es ya su tercera estancia en FIMO, tras comenzar en otra nave de manera temporal en 2007 a la espera de su arreglo y pasar después al “hall” del recinto.



Un recibidor que tuvieron que abandonar debido al coronavirus, al convertirse en centro de vacunación y que, como todo parece indicar, lo seguirá siendo a la espera de conocer qué ocurrirá con la ya famosa tercera dosis. Una situación, la de hacer uso casi sin previo aviso de unas instalaciones cedidas a entidades deportivas, que asimismo ocurrió con los ya conocidos exámenes de Navantia, durante los cuales los clubes no pudieron hacer uso de sus pistas durante varias jornadas



Y, mientras, entre goteras y entradas de agua que simulan cascadas y que son las que parecen marcan la agenda de trabajo de los clubes residentes en FIMO, estos esperan una solución por parte del Concello que, si bien ya se iba a dar hace tiempo –finalmente puede que no tarde tras aprobarse en los presupuestos de este 2021 dos partidas de casi medio millón de euros–, sigue sin llegar y, nunca mejor dicho, los pabellones sin barrer.