Mantener la reforma laboral

Sánchez tiene muy claro que la denostada reforma laboral que impulsó en su día Rajoy le encanta a Bruselas. Es más, en la UE no están dispuestos a que el Gobierno se cargue de un plumazo la normativa. Por eso, el presidente ha rebajado el nivel de su actuación de derogación a eliminación de algunos aspectos polémicos. Así contenta a Bruselas pero hace que sus socios se alteren. Y no se trata solo de Podemos, con quien ya está acostumbrado a vivir a tortas. También Bildu y Más País amenazan con no apoyar las cuentas si no hay derogación y si no hay cuentas, se acabó el Gobierno.