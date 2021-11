Ortigueira pone en marcha un año más la campaña “Agasallos en Nadal”

El Concello de Ortigueira acaba de iniciar una nueva edición de la campaña “Agasallos de Nadal”, una iniciativa que tiene como objetivo facilitar la compra de regalos para niños y niñas menores de 15 años y también para menores de 19 con un grado de discapacidad superior al 33%, que estén empadronados en el municipio.



El presupuesto de la campaña asciende hasta los 3.000 euros y la cuantía máxima por menor será de hasta 100 euros en vales para consumir en establecimientos adheridos al programa. Se incrementa así la cantidad con respecto a pasadas convocatorias, cuando la ayuda máxima era de 50 años, destacan desde el gobierno.



Entre los requisitos para acceder a la subvención está figurar como empadronado y vivir en Ortigueira, convivir con los menores para los que se solicitan las ayudas y que la unidad familiar cuente con unos ingresos anuales ponderados inferiores al 1,5 del SMI vigente para cada año.



Las personas interesadas podrán presentar las solicitudes en el Rexistro Xeral del Concello hasta el próximo 15 de noviembre presentando la documentación necesaria. Las personas que deseen más información al respecto de este programa pueden llamar al número de teléfono 981 400 000.





Valor humano





El alcalde de Ortigueira, Juan Penabad Muras, destacó “o valor humano deste proxecto, que busca que a ilusión da rapazada non se vexa condicionada polas posibles dificultades económicas da súa familia”



Añadió además que a través de este programa, “queremos aportar o noso gran de area para que todas as mozas e mozos ortigueirenses, sen excepción, poidan gozar do mellor Nadal posible”, dijo. Una Navidad que ya está a la vuelta de la esquina.